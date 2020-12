Una delle coppie più amate del cinema italiano si racconta nello studio di Domenica In. Ospiti di Mara Venier, Massimo Boldi e Christian De Sica affrontano diversi argomenti, dalla carriera sul set allo speciale rapporto che li lega. Ma nel corso della chiacchierata scoppia il gossip su Massimo Boldi: l’annuncio dell’attore viene accolto con felicità dalla conduttrice.

Torna la coppia dei cinepanettoni

Come ogni Natale che si rispetti, anche quest’anno è in arrivo un cinepanettone targato Massimo Boldi e Christian De Sica. I due attori, nonostante la pandemia in corso, hanno voluto fare compagnia agli italiani: il loro nuovo film, In vacanza su Marte, regia di Neri Parenti, sarà visibile solo sulle piattaforme on-line.

Decisione sofferta ma inevitabile, considerata la chiusura delle sale cinematografiche conseguente alle disposizioni anti-Covid.

Entrambi hanno espresso il proprio pensiero sulle chiusure e l’immediato stop degli spettacoli. De Sica la scorsa primavera aveva rivolto un accorato appello al Governo, che ha di fatto bloccato il mondo dello spettacolo e del cinema. Boldi, invece, lo scorso ottobre ha detto stop al terrorismo mediatico che il mondo dell’informazione sta manifestando.

A Domenica In la coppia di attori si ritrova e concede un’intervista doppia alla padrona di casa Mara Venier. Dalla loro carriera sul set sino al prezioso legame che da sempre li unisce, Boldi e De Sica si raccontano mettendosi a nudo.

La verità dietro l’allontanamento

La prima domanda di Mara Venier è relativa al breve periodo in cui il sodalizio artistico sembrava essersi interrotto. È Christian De Sica a fare chiarezza, spiegando che dietro questa scelta non vi sono screzi né litigi, come spesso ipotizzato: “Hanno detto che avevamo litigato, ma non è vero.

A un certo punto Massimo ha firmato un contratto con un altro produttore e io mi sono ritrovato da solo. Poi due anni fa siamo tornati insieme“.

Massimo Boldi conferma e specifica: “Christian ha avuto l’idea di tornare insieme“. Il ritorno sul set è stato celebrato a gran voce dai fan della coppia, che fino all’ultimo hanno sperato in un loro ricongiungimento.

A seguire presentano in breve il loro nuovo film natalizio, spiegando: “Il cinepanettone purtroppo non si vedrà nei cinema perché sono chiusi, allora ve lo portiamo in salotto“.

L’annuncio a sorpresa di Massimo Boldi

La coppia di attori ricorda gli esordi sul set uno al fianco dell’altro: “Eravamo due ragazzi, dopo il cinema ci ha messi insieme, abbiamo avuto molto successo con Yuppies e quel momento è nata la coppia“.

Ma, tra una parola e un’altra, spunta fuori un gossip che riguarda Massimo Boldi e il suo rapporto con la ex compagna Irene Fornaciari. Pare infatti che non sia più ex, ma che la coppia si sia ricongiunta a tutti gli effetti: “Io e Irene siamo tornati insieme. Sono io che sono troppo vecchio probabilmente.

Sono felice, dopo le sofferenze, le gioie. E forse quest’anno di sofferenze ce ne sono state troppe“. Mara Venier si professa davvero contenta per questa notizia: proprio lei, infatti, aveva intervistato per la prima volta la neo-coppia lo scorso gennaio.

A luglio, poi, l’annuncio social di Massimo Boldi che ha rivelato a tutti di essersi lasciato con la giovane fidanzata. Ma ad oggi la loro situazione amorosa ha avuto una svolta e il cuore di ‘Cipollino’ è così tornato a battere per la sua Irene.

De Sica e l’amicizia con Sabrina Ferilli

A seguire Mara Venier affronta l’argomento legato all’amicizia nel mondo dello spettacolo: è possibile o meno?

Christian De Sica è certo di sì: “Ho avuto molti amici attori e alcuni sono diventati addirittura parenti. Sono stato molto amico di Alberto Sordi, lui è stato come un parente per me. Con Massimo siamo amici oltre che compagni di lavoro. Paolo Conticini ha cominciato con me e siamo rimasti amici tutt’ora. Poi alcuni non ci sono più. Io ho cercato sempre di lavorare con le stesse persone. L’amicizia che mi lega a Neri Parenti e Carlo Vanzina non è un rapporto di lavoro: sia molto amici”.

Capitolo a parte per Sabrina Ferilli, con la quale De Sica ha un rapporto davvero speciale: “Sabrina è mia sorella, io ogni anno vado in vacanza con lei. Quest’anno purtroppo non ci siamo andati“.

