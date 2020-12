Mino Magli torna all’attacco contro Elisabetta Gregoraci, fresca di uscita dal Grande Fratello Vip. L’uomo, sedicente ex fidanzato della showgirl, ha fatto nuove rivelazioni sulla loro presunta storia d’amore. Parole che, dopo la smentita della diretta interessata negli studi del reality, sembrano destinate a un futuro di polemiche e gossip.

Mino Magli all’attacco dopo la smentita di Elisabetta Gregoraci

Poche settimane fa, a Live – Non è la d’Urso, Mino Magli ha parlato di una presunta storia d’amore lunga ben 6 anni con Elisabetta Gregoraci, scontrandosi, però, con la pubblica smentita della diretta interessata.

Appena uscita dal GF Vip, varcata la soglia degli studi Mediaset per il consueto incontro finale con Alfonso Signorini, la showgirl ha liquidato le dichiarazioni del sedicente ex fidanzato con un ritratto spinoso: “Questo è un signore amico della mia famiglia con cui avevo già avuto problemi tanti anni fa. Ha fatto una cosa schifosa. Quando mia madre stava male veniva sotto casa a portare le pizze e poi chiamava i fotografi. Pur di guadagnare due euro ha fatto qualsiasi cosa“.

Secondo l’ex moglie di Briatore, dunque, le parole dell’uomo sarebbero il frutto di una costruzione senza fondamento per mere questioni di visibilità e tornaconto economico.

Ma lui sembra sentirsi stretto in questa definizione, e ha affidato alla stampa un altro durissimo sfogo.

Le rivelazioni sulla showgirl

Dopo aver rivelato di un presunto “contratto” prima della nozze di Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, Mino Magli è tornato a parlare in una intervista al settimanale Oggi in cui si cristallizzano nuove accuse.

Nel continuare a sostenere una pregressa e longeva relazione con la showgirl, l’uomo avrebbe aggiunto altri particolari a un racconto che aveva già fatto parecchio rumore.

La love story, secondo le sue parole, sarebbe andata avanti per diversi anni, iniziata nel 2000 e definitivamente naufragata nel 2007 (all’alba del fidanzamento di lei con Briatore).

“Pensavo di essere il padrone del castello, ma invece era una multiproprietà“. Con questi termini Magli avrebbe dipinto i contorni del rapporto ai microfoni della rivista, aprendo a uno scenario di elementi inediti che ora rischiano di scatenare la reazione della ex gieffina.

La presunta gelosia e il regalo

Magli ha proseguito con altre rivelazioni, alcune sulla presunta gelosia della Gregoraci all’epoca della loro storia (secondo cui sarebbe arrivata a gettargli il telefonino dal finestrino dell’auto durante una scenata).

Altre dichiarazioni di Mino Magli riguardano un regalo che lui le avrebbe fatto all’epoca in cui sarebbero stati fidanzati: un intervento di chirurgia estetica.

La rivelazione sulla storia con Briatore

Dopo essere stato tirato in ballo più volte al GF Vip, con tanto di azioni legai all’orizzonte, il nome di Flavio Briatore è tornato prepotentemente in scena anche nella narrazione di Magli.

“Mi disse che era un amico, che tra di loro c’era un accordo e che doveva essere solo la sua fidanzata ‘da parata’, quella da mostrare nei momenti ufficiali, ma che loro non andavano a letto insieme…“. Dal canto suo, Elisabetta Gregoraci aveva già iniziato a smontare la versione di un matrimonio di facciata nella Casa del GF Vip, precisando ai coinquilini che l’ipotesi di un contratto tra lei e l’ex marito “è una roba falsa“.

Non è escluso, dunque, che possa nuovamente intervenire per replicare alla ricostruzione fornita da Mino Magli, ora che le mura di Cinecittà non la tengono più così lontana dalle insidie del gossip.

