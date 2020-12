Barbara d’Urso offesa sui social, sommersa da pesantissimi insulti per una foto pubblicata nella sua gallery Instagram. Parole talmente gravi da suscitare la reazione indignata di alcuni utenti, compresa quella di sua sorella Daniela, intervenuta nuovamente a dire la sua sull’accaduto.

Barbara d’Urso offesa per una foto: “Prostituta“

È questo uno dei tantissimi insulti che si rincorrono sotto una foto della conduttrice su Instagram. Qualcuno è arrivato a darle della “prostituta”, spingendo alcuni utenti a reagire per difenderla dal pubblico ludibrio.

Sono offese gravissime che appaiono ancora sul profilo di Barbara d’Urso, cristallizzate in una valanga di cattiveria social che già in passato aveva costretto la sorella a intervenire.

Allora come adesso, Daniela d’Urso ha deciso di dire la sua e di farlo direttamente nello spazio virtuale della presentatrice, bersagliata da frasi terribili che nulla hanno a che fare con il divertimento o il diritto di espressione.

C’è chi la descrive come “una versione di Cicciolina 2.0….“, richiamando l’ipotesi di un suo ingresso in politica, ma anche chi va ancora più giù nell’abisso della volgarità: “Una prostituta mancante, che schifo di essere umano“.

Qualcuno la dipinge come “vecchia squallida“, altri come “la vergogna delle donne“, altri ancora come “ridicola“.

A questo si somma chi, tra i commenti, invita ad abbassare i toni pur dispensando critiche: “Non bisogna esagerare con le offese. Basta dire che non ha un briciolo di classe che è una cosa che non si può comprare nemmeno con i soldi. E non ha nemmeno una persona di famiglia, un collaboratore ed un amico sincero che le dia buoni consigli“.

Post di Barbara d’Urso su Instagram

La sorella Daniela d’Urso interviene pubblicamente

Come in passato, la sorella di Barbara d’Urso, Daniela, torna a parlare sul profilo della conduttrice con alcuni commenti di risposta a chi critica le immagini condivise online.

“Sempre delle pose cretine come te, ma copriti che non hai più 20 anni“. Questo il messaggio di un utente sotto cui è visibile la replica di Daniela d’Urso: “Guarda sempre i profili e le bio di chi insulta – scrive a un utente indignato per le offese rivolte a Carmelita –.

Si capiscono tante cose, fidati. (…). Una donna che ne insulta ripetutamente un’altra ha dei seri problemi. #lasciamogliinfelicifuoridallaporta“.

Daniela d’Urso invita i sostenitori della sorella a non rispondere con altrettante offese: “Se cominci ad insultarli a tua volta, scendi al loro livello. Che è tanto tanto misero“.

