Venerdì 18 dicembre: cosa ci aspetta questa sera in tv? Su Rai 1 va in onda la semifinale del talent musicale per over 60 condotto da Antonella Clerici, The Voice Senior. Su Canale 5 continuano le dirette dalla casa del GF Vip. Ma ecco tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Su Rai 1 The Voice Senior giunge alla semifinale. Il talent è stata una scommessa vinta per il direttore di rete Stefano Coletta ma soprattutto per Antonella Clerici che da tempo era alla ricerca di una prima serata di valore.

La scorsa settimana gli ascolti hanno sfondato il muro del 19% di share ma c’è da immaginare che questa sera potranno volare ancora più in alto.

Rai 2 dedica la serata al documentario Il futuro del cibo di Barbara Gubellini. Un viaggio alla scoperta dell’importanza del cibo nell’evoluzione umana, dal mondo antico a quello prossimo nel quale la scommessa sarà garantire un’alimentazione adeguata a tutti senza distruggere il pianeta.

Su Rai 3 il programma Titolo V è stato sospeso e probabilmente riprenderà a gennaio.

Al suo posto, questa settimana andrà in onda il film Qualunquemente di Antonio Albanese.

I programmi in onda su Mediaset

Rete 4 trasmetterà il film Blood father. Lydia, una ragazzina appena 18enne, viene incastrata dal suo fidanzato per aver rubato una fortuna ad un cartello del narcotraffico. Costretta a fuggire, si ritroverà a dover chiedere aiuto al suo unico alleato, il padre. Interpretato da Mel Gibson, John è un motociclista ubriacone, tossicodipendente e fuorilegge ma, per la figlia, è pronto a fare la cosa giusta.

In diretta dalla casa di Cinecittà più spiata d’Italia, Canale 5 trasmetterà una nuova puntata del Grande Fratello Vip.

Il successo del programma continua ad essere molto così come molte sono le polemiche. A tenere banco in questi giorni sono quelle che riguardano il televoto che, secondo molti, sarebbe truccato. Nella casa intanto si respira un’aria sempre più tesa. Elisabetta Gregoraci è rientrata per un confronto con l’ex velino Pretelli. Samantha De Grenet si è scontrata con Stefania Orlando subito dopo la diretta, ma a patire di più le frizioni e la clausura sembra essere Cristiano Malgioglio.

Per l’ultima puntata prima della pausa natalizia, Freedom – Oltre il confine ci accompagnerà in Sardegna per raggiungere i resti del castello che un tempo fu la dimora del conte Ugolino. L’appuntamento come sempre è alle 21.25 su Italia 1.

Gli altri

TV8 propone L’Ottava Nota – Boychoir. Il film racconta la storia del dodicenne Stet, un ragazzino problematico, proveniente da una piccola cittadina dove vive con la madre alcolizzata. Stet ha un dono: una voce incredibile. Viene ammesso in un’accademia musicale d’élite ma, completamente fuori contesto, non tarderà a dare problemi e a contestare ogni forma di autorità.

Nonostante questo il maestro Carvell, interpretato da Dustin Hoffman, crede nelle sue potenzialità e farà di tutto per far emergere il talento che risiede nel piccolo ribelle.

Per il ciclo Nel segno di Clint, su Iris andranno in onda i film Un mondo perfetto e Gran Torino.

La serata di Paramount Channel inizia con Stuart Little – un topolino in gamba e prosegue con Stuart Little 2.

