Che Sonia Lorenzini sarebbe stata una sfida dentro la Casa del Grande Fratello Vip lo avevamo capito sin dall’inizio, dall’accoglienza riservata da Tommaso Zorzi all’influencer. Sonia Lorenzini ha però decisamente esagerato i toni con Rosalinda Cannavò, dopo che quest’ultima l’ha mandata in nomination. Frasi che hanno immediatamente sollevato un’ondata di richieste per chiedere la sua squalifica, dopo quella di Filippo Neri, l’ultimo di una lunga serie di defenestrati del Grande Fratello Vip, come anche per Samantha de Grenet.

Grande Fratello Vip, Sonia Lorenzini fuori?

Sono stati molti i fan del Grande Fratello Vip che hanno chiesto la squalifica di Sonia Lorenzini, dopo le tremende ingiurie rivolte a Rosalinda Cannavò.

Le due sembrava avessero legato negli ultimi tempi, ma Rosalinda l’ha mandata in nomination, forse per le attenzioni che Lorenzini sta ricevendo da Mario Ermito, e l’influencer ha sfogato tutta la sua rabbia.

“Sei una gran furba. Adesso il quadretto ha un senso. Una che fa così è molto furba“, esclama furibonda Sonia Lorenzini contro Rosalinda, che le avrebbe chiesto di aiutarla con una lettera proprio per Ermito. “Ho legato con poche persone e guarda te questa st***za, che ancora la aiuto a scrivere le cose.

A ‘sbloccarsi’… Falsa! Falsa! Falsa!“, ha sbottato l’influencer, “Le renderò la vita un inferno qua dentro“.

Il malinteso dell’aereo

Il malessere dei concorrenti verso i suoi modi si è però riattivato sui social dopo il qui pro quo avvenuto con il messaggio aereo per Stefania Orlando. La showgirl compie gli anni dentro la Casa del Grande Fratello Vip, e famiglia e sostenitori hanno deciso di inviarle aerei di auguri.

Il primo di questi, con la scritta “SO vali + di quel che pensi” è stato erroneamente interpretato come indirizzato a Sonia.

L’influencer, al colmo della gioia, ha scoperto solo insieme che “Viperelle”è in realtà un fan club di Stefania Orlando, e che quindi il messaggio aereo era per lei. Una doccia fredda che lei ha preso malissimo e che gli utenti hanno commentato, chiedendo nuovamente l’espulsione.

