Notte decisiva per la tenuta del Governo di Giuseppe Conte. Mentre è in corso il Cdm sull’approvazione del Recovery Plan da 222 miliardi, Matteo Renzi annuncia che le sue Ministre sono pronte a dare le dimissioni e Italia Viva tutta a passare all’opposizione. Secondo il leader del partito della maggioranza, ci sarebbero già i numeri per un nuovo Governo.

Conte all’ultimo round: crisi nera con IV

La vicenda va avanti ormai da settimane e ruota essenzialmente attorno ad un unico punto: Italia Viva chiede che nel Recovery Plan in corso di approvazione venga inserito il Mes, tra le misure di aiuto e risorse per far ripartire il Paese.

Lo chiedono le Ministre del Governo in quota IV, Teresa Bellanova ed Elena Bonetti. Nei giorni scorsi, la prima ha aperto il fuoco contro il premier Conte, arrivando a dire: “Deve prendere atto, questa esperienza di Governo è conclusa“.

Una minaccia che ha preso sempre più corpo con l’avvicinarsi del fondamentale Consiglio dei Ministri in corso questa sera, martedì 12 gennaio. Domattina, si saprà in sostanza se il secondo Governo Conte continuerà ad esistere oppure no.

Renzi: se inseriscono il Mes votiamo sì, altrimenti no

Mentre a Palazzo Chigi si discute, fuori ad agitare le acque è Matteo Renzi, leader di Italia Viva e di fatto l’uomo che tiene in pugno questa crisi di Governo. A Cartabianca, riporta Adnkronos, l’ex premier ha detto: “Le ministre Bellanova e Bonetti in Cdm chiederanno di inserire nel Recovery Plan almeno una parte del Mes: se dicono di sì, votiamo a favore. Se dicono di no, visto che comunque è stato migliorato, ci asteniamo“.

Palazzo Chigi, riferiscono le fonti, ha risposto che se IV uscirà dal Governo, non ci sarà possibilità di formare un nuovo esecutivo con questa maggioranza.

Da qui le tetre prospettive per il futuro politico: o una nuova maggioranza o elezioni.

Per Renzi Conte ha una nuova maggioranza

Per il leader di Italia Viva però la prospettiva principale è la prima. Sempre oggi Renzi ha affermato che “evidentemente Conte ha trovato i responsabili” con cui formare un nuovo Governo, annunciando poi che sarebbe così pronto a passare all’opposizione.

“Io penso che domani Conte annuncerà di avere altri parlamentari – ha detto Renzi – Noi aspettiamo finisca il Cdm, domani mattina decideremo e nel pomeriggio lo comunicheremo“.

Renzi però si è spinto più in là, affermando: “Hanno già l’accordo e lo ha confermato Bettini poche ore fa. Hanno trovato i numeri per un nuovo governo: dopo Conte-Salvini e Conte-Zingaretti è pronto il Conte-Mastella“.

