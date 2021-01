Lunedì 18 gennaio. Su Rai 1 prosegue la messa in onda di Mina Settembre, la nuova fiction con Serena Rossi. Su Canale 5 non è lunedì senza una nuova diretta dalla casa del Grande Fratello Vip. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Dopo l’esordio di ieri, su Rai 1 andranno in onda 2 nuove puntate della fiction Mina Settembre.

Seconda solo alla partita di Coppa Italia, la nuova stagione di Stasera tutto è possibile è partita molto bene lo scorso martedì.

Questa settimana si sposta a lunedì l’appuntamento su Rai 2 con Stefano De Martino e il trio fisso Biagio Izzo, Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia. Nel corso della puntata d’esordio, il cui tema era la magia, sul palco dell’Auditorium Rai di Napoli si sono alternati Elettra Lamborghini, Nathalie Guetta, Sergio Friscia, Paolo Conticini, Valeria Graci e molti altri. Chissà chi si metterà in gioco questa sera…

Questa sera a Report, in onda su Rai 3 dalle 21.20, si parlerà di transizione energetica, un’opportunità che potrebbe rendere il nostro paese esportatore di energia pulita.

Attraverso documenti inediti, si cercherà anche di fare chiarezza sulla situazione delle carceri italiane e di cosa è accaduto negli istituti di detenzione durante la pandemia di Covid-19.

I programmi in onda su Mediaset

Come ogni lunedì sera, su Rete 4 va in onda Quarta Repubblica, programma di attualità e politica condotto da Nicola Porro.

Anche questa volta la settimana di Canale 5 comincia con una nuova diretta dalla casa più spiata d’Italia. Dalle 21.45 si inizia con quella che si preannuncia essere una puntata burrascosa.

Le tensioni infatti non sembrano placarsi e tra le crisi di Maria Teresa Ruta, lo sfogo di Rosalinda dopo il messaggio del fidanzato e Giulia Salemi disperata per le reazioni della famiglia di Pierpaolo Pretelli rispetto alla loro relazione non ci sarà davvero il tempo di annoiarsi. Intanto in nomination ci sono Stefania Orlando, Dayane Mello, Carlotta e Cecilia. Chi lascerà la casa del Grande Fratello Vip?

Su Italia 1 va in onda il film d’azione I Mercenari 2 con Sylvester Stallone e Jason Statham.

Sugli altri canali

Per gli amanti dei misteri a cavallo tra storia, mitologia, religione ed esoterismo, questa sera su TV8 va in onda il film Il codice da Vinci, tratto dall’omonimo best seller di Dan Brown.

Su Rai Movie va in onda I Cancelli del cielo, un film del 1980 di Michael Cimino. James Averill e Billy Irvine sono compagni di studi e grandi amici. Una volta finita l’Università di Harward però si ritroveranno a combattere per 2 schieramenti opposti. Averill diventa sceriffo e si batte per la causa della povera gente vittima di soprusi ed ingiustizie. Irvine invece diventa l’avvocato di una potente associazione di allevatori che vessano e sfruttano gli immigrati.

Iris inizia la settimana con il film Nemico pubblico che narra la vera storia di 3 criminali braccati da un agente dell’FBI durante il periodo della Grande Depressione Economica Americana e del mitico J. Edgar Hoover a capo della polizia federale.

Infine sul canale 20 Mediaset va in onda il secondo capitolo della saga con Jennifer Lawrence. Alle 21.13 inizia Hunger Games – La ragazza di fuoco.

