Giulia Elettra Gorietti, famosa attrice 32enne romana, è finita nuovamente in mezzo alle bufere del gossip per la diatriba televisiva portata avanti un po’ a Live – Non è la d’Urso, un po’ al Grande Fratello Vip e un po’ sui social. La giovane Giulia Elettra, scagliatasi contro Stefania Orlando, ha subìto anche le critiche dei suoi fan indignati dal suo comportamento.

Giulia Elettra Gorietta all’attacco dell’Orlando

Durante l’intervista di Andrea Roncato, ex marito dell’attuale “vippona” Stefania Orlando, uno degli argomenti toccati è stato riguardo alle accuse della figliastra Giulia Elettra Gorietti proprio contro la sua ex compagna ora al Grande Fratello Vip.

Nello specifico, Giulia è la figlia di Nicole Moscariello, moglie di Roncato dal 2017.

Durante il programma è stato mostrato un post della Gregoretti, risalente però a qualche mese fa in cui questa affermava: “Amo mia madre e sono stanca di vedere questi articoli di una sfigata che di lavoro fa solo interviste tirando sempre in ballo Andrea e mia madre. Cara Stefania trovati un altro lavoro e parla di quel povero uomo che hai sposato e hai accanto da non so quanti anni.”

La risposta della Orlando al GF Vip

Durante l’ultima puntata del GF Vip, Stefania Orlando ha avuto modo di venire a conoscenza di quello che sta succedendo all’esterno della casa più spiata d’Italia e le sue parole sono state lapidarie: “Non ho mai detto qua dentro che la moglie è gelosa.

Un giorno ho incontrato Andrea nei camerini di via Teulada e lui mi ha detto che lei era gelosa del fatto che io lo chiamassi amore e mi ha detto che la compagna è ‘un po’ tedesca’“.

La notizia relativa al fatto che di queste dinamiche si chiacchieri ancora al di fuori del GF Vip, in sua assenza, non ha fatto altro che gettare nello sconforto la Orlando che successivamente ha cercato di abbandonare la casa.

In onda Stefania ha risposto a quanto a lei riportato aggiungendo: “Alla figlia della moglie di Andrea avevo anche risposto in privato su Instagram e sono stata anche pesantemente insultata. Le avevo risposto anche carinamente e lei mi ha insultata. Le volte in cui ho parlato di Andrea l’ho fatto in maniera molto carina.

Non mi sono mai permessa di entrare nella loro storia”. Sempre la Orlando ha poi continuando ribadendo il suo punto di vista e l’assurdità delle affermazioni di Giulia in quanto l’affetto tra lei e Andrea non sarebbe mai andato oltre una sincera amicizia: “Non ho nulla contro Andrea, anche mio marito è rimasto basito da questo comportamento. Io e Andrea siamo sempre stati ottimi amici, abbiamo fatto le vacanze insieme. Non accetto che si dica che io sono l’ex moglie scomoda”.

L’ultima parola a Giulia Elettra

Per ora, l’ultima parola è di questa storia è stata scritta dall’attrice in una stories di Instagram postata proprio durante la diretta del GF Vip.

Dopo le critiche ricevute dai suoi fan riguardo ai suoi atteggiamenti ha deciso di chiudere cosi: “Peccato che la storia era di 6 mesi fa né tantomeno io ho chiesto di mandarla in onda. Io difendo la mia famiglia. Detto questo non ho intenzione di finire nel vortice del gossip da reality. Non mi appartiene”.

La storia pubblicata dalla figliastra di Roncato sui social durante la diretta del Grande Fratello Vip. Fonte: Instagram

Chi è Giulia Elettra Gorietti

Giulia è nata a Roma il 26 settembre 1988 e inizia la sua carriera da attrice fin da giovane a soli 15 anni recitando in Caterina va in città.

Nel 2004 recita in Tre metri sopra il cielo insieme a Riccardo Scamarcio mentre tra i suoi ultimi lavori risalta Suburra nel ruolo di Sabrina. Nella vita privata è impegnata con il calciatore Pietro Iemmello, con il quale ha avuto nel 2018 la sua primogenita Violante.

