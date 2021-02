Marta Cartabia, uno dei nomi più “googlati” di queste ultime ore. Il suo nome aveva già iniziato a farsi largo nel 2019 quando il nome della Cartabia iniziò a circolare prima ancora dell’era del Giuseppe Conte bis, quando erano ancora al vaglio le ipotesi per una possibile maggioranza raggiunta tra Partito Democratico e Movimento Cinque Stelle. Oggi il nome della giurista, a poche ore dall’incarico da Presidente del Consiglio accettato da Mario Draghi, torna a fare capolino sui tavoli politici come una delle possibili donne del nuovo governo tecnico.

Marta Cartabia, un “se” che naviga in un mare di ipotesi

Un nome che non risuona più “nuovo” alle orecchie del popolo ma che così tanto sorprendente non è.

Proprio così, era stata proprio Marta Cartabia a stuzzicare l’idea che l’Italia potesse avere per la prima volta un presidente del Consiglio donna. Nel 2019 infatti, rispetto ai giorni correnti, quello della Cartabia era emerso in qualità di possibile candidata alla presidenza. Di quella esperienza rimangono tuttavia i sé e i ma: il nome della giurista riemerge oggi in qualità di possibile ministro del governo tecnico non senza meno incertezza.

Chi è Marta Cartabia

Ponendo basi quanto mai incerte però, sembra opportuno discorrere sulla persona di Marta Cartabia. Classe 1963, originaria di Legnano, è laureata con lode in Giurisprudenza e ora professoressa ordinaria di Diritto costituzionale alla Bicocca di Milano. Esperta in diritto costituzionale ma anche dell’integrazione dei sistemi costituzionali europei e nazionali, è anche dama di Gran Croce ordine al merito della Repubblica italiana. Già presidente della Corte Costituzionale, la Cartabia potrebbe incarnare perfettamente quel ruolo che spetta oggi ad Alfonso Bonafede, dunque il ministro della Giustizia.

Una mossa che sembra sia possibile da prevedere alla luce di un tentativo di “spoliticizzazione” in atto.

