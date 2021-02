Oggi è il giorno di spegnere le candeline per la bella showgirl di Soverato, Elisabetta Gregoraci. L’ex vippona del Grande Fratello Vip compie oggi, 8 febbraio, 41 anni e chi può dire che non li porta in maniera invidiabile. Un compleanno festeggiato in grande stile per la showgirl tra torte, palloncini e amorevoli dediche sui social tra cui non manca quella di Flavio Briatore.

Auguri Gregoraci: la dolce dedica di Briatore e Nathan Falco

“Buon compleanno Eli, un mondo di auguri da noi due“, sono le dolci parole con cui Flavio Briatore ha voluto fare quest’oggi gli auguri alla madre di suo figlio Nathan Falco, Elisabetta Gregoraci giunta a quota 41 anni senza sentirli minimamente.

Dopo essere approdata al Grande Fratello Vip di cui si può dire è stata e continua ad essere indiscussa protagonista – talvolta in maniera anche quasi forzata per volere di Alfonso Signorini – la Gregoraci è accresciuto ancor più il suo consenso da parte del pubblico che ha imparato ad amarla più di quanto già non lo facesse prima.

La dedica di Flavio Briatore nel giorno del compleanno di Elisabetta Gregoraci.

Fonte: Instagram

Elisabetta Gregoraci: le dimostrazioni d’affetto e una festa con i palloncini

Al centro di numerosi gossip dopo il flirt dentro la casa con Pierpaolo Pretelli; il presunto flirt con Stefano Bettarini e lo scherzo di cui è stata vittima da parte de Le Iene, Elisabetta Gregoraci si gode ora la vita lontano dalle telecamere della Casa e sono tantissimi i fan e gli amici del mondo dello spettacolo in un giorno così speciale hanno voluto augurarle il meglio e porgerle amorevoli parole. Oltre a Briatore e Nathan Falco, apparsi felice e sorridenti sui social per augurarle il meglio, al di sotto dell’ultimo scatto della Gregoraci con tanto di torta in mano, sono stati tantissimi gli auguri che l’hanno raggiunta.

Da Laura Torrisi a Catena Fiorello, da Caterina Balivo a Melissa Satta: tanti cuori e tantissimo affetto.

Elisabetta Gregoraci festeggia i suoi 41 anni. Fonte: Instagram

