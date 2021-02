Elisabetta Gregoraci è stata una delle protagoniste indiscusse di questa quasi eterna edizione del Grande Fratello Vip. Uscita a inizio dicembre per stare vicina al figlio Nathan, sia all’interno della Casa sia fuori, è stata cuore nevralgico del gossip.

Le frequentazioni, i flirt, il matrimonio finito con Flavio Briatore: piano piano viene a galla qualche aspetto tenuto nell’ombra della vita privata della showgirl. Questa volta, voci di corridoio affiancate da un testimone, parlano di “messaggi di passione” tra l’ex gieffina e il calciatore Stefano Bettarini, anche lui fresco di esperienza al reality.

Elisabetta Gregoraci dentro e fuori la casa

Seppur la partecipazione di Stefano Bettarini sia stata brevissima (di soli 3 giorni, per la precisione), la fugace presenza dell’ex calciatore ha scombussolato le dinamiche della Casa. Già a Buona Domenica Gregoraci e Bettarini i due avevano messo la pulce nell’orecchio su una loro vecchia frequentazione, tanto che un ex concorrente del GF aveva dichiarato a Nuovo TV: “Ero convinto che loro fossero fidanzati, si scambiavano attenzioni particolari“.

La Gregoraci, dal canto suo, aveva alimentato ancora questo sottile sospetto dando il benvenuto a Bettarini nel reality con questa frase: “Mi raccomando, non parlare di certe cose perché non è il caso“.

Dopo la squalifica di Bettarini, Alfonso Signorini, che ben conosce le dinamiche televisive, aveva detto del possibile rapporto tra i due: “Credo che questa questione sarà sviscerata negli altri programmi. Non possiamo farlo noi perché lo abbiamo squalificato“. E così è stato.

Il testimone: “Lui era innamoratissimo“

Già il mese scorso, il noto paparazzo Maurizio Sorge rivelava di essere non solo sostenitore dell’esistenza di un flirt tra la Gregoraci e Bettarini, ma che “i paparazzi di Roma” sarebbero in possesso di dettagli sul loro rapporto, come “i ristoranti dove sono stati beccati“.

C’è però un altro testimone del presunto rapporto Gregoraci-Bettarini che aveva fatto sentire la sua voce già a fine anno.

Si tratta del cantante Stefano Picchi a cui, racconta, Bettarini avrebbe chiesto di scrivere una canzone per Elisabetta. “Lui era innamoratissimo di lei – rivela al settimanale Nuovo – Mi chiese di scrivere una canzone per la Gregoraci“. Notizia non nuova di cui Picchi aveva accennato già a dicembre.

“I messaggi di passione“

Sempre sul settimanale di gossip Stefano Picchi avrebbe svelato un ulteriore tassello che si aggiungerebbe alla lunga storia. Per scrivere la canzone, infatti, ha dichiarato: “Mi mostrò i loro messaggi di passione -spiega Picchi – Parlava di questo amore difficile e impossibile, visto che c’era già Flavio Briatore nel parterre delle scelte di cuore della Gregoraci“. Una storia, questa, mai completamente decollata. Elisabetta scelse Briatore, con cui si sposò poco dopo: “Quel giorno Bettarini mi ha telefonato dicendomi che era finita per sempre“, conclude il cantante.

