Ricorderemo tutti la scorsa puntata del Grande Fratello Vip, incentrata in particolar modo attorno alla figura della modella brasiliana Dayane Mello che la settimana scorsa è stata colpita da una tragica perdita insieme alla sua famiglia, la morte del fratello 27enne Lucas, deceduto in un incidente stradale.

Tutti ricordiamo il momento in cui tutti gli ex concorrenti sono entrati nel giardino della Casa per porgere, a distanza, le proprie condoglianze alla modella nonché dimostrarle tutto il loro affetto. Tutti presenti… tranne uno: Denis Dosio. Il concorrente, tra i primi squalificati da questa lunga edizione del reality, non è stato infatti incluso nel gesto.

Denis Dosio escluso dal ricongiungimento degli ex per Dayane Mello

C’erano tutti: da Guenda Goria a Elisabetta Gregoraci (che compie oggi 41 anni); da Mario Ermito a Cecilia Capriotti. Tutti vestiti rigorosamente di nero hanno sfilato in silenzio davanti a Dayane Mello, stringendosi a distanza intorno a lei in segno d’affetto di fronte al terribile lutto che l’ha colpita. Tutti o meglio, quasi tutti: mancavano infatti alcuni ex vipponi per i quali breve è stata l’esperienza all’interno della Casa, interrotta a causa di diversi provvedimenti disciplinari.

Denis Dosio grande escluso dal GF Vip

Prima della più recente esclusione dal reality di Alda D’Eusanio per frasi ingiuriose pronunciate nei confronti di Laura Pausini e non solo (dopo essere stata oltretutto già salvata ad un televoto flash lunedì scorso) bisogna annoverare quella di Paolo Brosio, quella di Fausto Leali, Stefano Bettarini, Filippo Nardi e ancor prima proprio quella di Denis Dosio, anche lui per una bestemmia pronunciata nella Casa. Da quel momento Dosio non ha mai più messo piede negli ambienti serali e televisivi del Grande Fratello Vip, nemmeno quando tutto il cast si è riunito per Dayane Mello.

Lo sfogo sui social

E proprio Denis Dosio si è sfogato sui social: “Ogni tanto mi piacerebbe sentirmi di essere stato parte di questo GF sapete, anche solo per qualche istante. Volevo essere lì a dare un’abbraccio in distanza a dayane ma okey, capisco. Ho dato tanto a questo programma, e fa male sentirsi escluso, lo fa. Grande Fratello Vip“, scrive Dosio su Twitter rimarcando la delusione per non aver potuto partecipare.

Denis Dosio si sfoga contro la sua totale esclusione dal Grande Fratello Vip. Fonte: Twitter

Approfondisci

TUTTO su DENIS DOSIO

TUTTO sul GRANDE FRATELLO VIP

GF Vip, Tommaso Zorzi: il caso della presunta bestemmia scatena la bufera