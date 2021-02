Lunedì 8 febbraio. La settimana comincia alla grande con 2 appuntamenti imperdibili: per i novelli innamorati della fiction Rai, stasera va in onda un nuovo episodio de Il commissario Ricciardi. Per gli affezionati del reality, una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Su Rai 1 stasera andrà in onda la 3ª puntata della fiction Il commissario Ricciardi intitolata Il posto di ognuno.

Su Rai 2 andranno in onda 2 puntate della fortunata serie americana N.C.I.S..

A seguire Dolcissime, un film che, con una buona dose di garbo ed ironia, affronta il tema dell’adolescenza femminile. Un gruppo di amiche, dopo l’ennesima presa in giro per il proprio aspetto fisico, decidono di cimentarsi in un’impresa (apparentemente) impossibile.

Guerra all’Amazzonia è il titolo della puntata di questa sera di PresaDiretta, in onda questa sera su Rai 3. Nel silenzio generale, il polmone del pianeta sta morendo, vittima del mercato che richiede sempre più legna, carne e soia.

I programmi in onda su Mediaset

Come ogni lunedì sera, su Rete 4 va in onda Quarta Repubblica, programma di attualità e politica condotto da Nicola Porro.

La puntata di venerdì scorso è ruotata inevitabilmente intorno al terribile lutto che ha colpito Dayane Mello. Le emozioni forti hanno interessato anche Giulia Salemi. Dopo 15 anni di silenzio si è rifatta viva Nausika, sorella adottiva della ‘Vippona’. Intanto la parabola di Alda D’Eusanio al GF Vip si è conclusa con un’espulsione ad effetto immediato e la love story tra Pierpaolo Pretelli e la Salemi sembra essere ai ferri corti così come il rapporto tra la concorrente e Tommaso Zorzi.

Sembra proprio che il Grande Fratello Vip stia raggiungendo la finale con una carica di tensioni e negatività mai vista prima. Riusciranno a riappacificarsi gli animi degli inquilini? Lo scopriremo questa sera su Canale 5 con una nuova diretta dalla casa più spiata d’Italia.

Su Italia 1 va in onda Transporter: Extreme, 2º capitolo della trilogia con Jason Statham.

Sugli altri canali

Su La7 la settimana comincia con il film Fuga da Alcatraz. La celebre pellicola del 1979 con Clint Eastwood si basa sulla vera storia dell’evasione di 3 detenuti dal carcere americano avvenuta l’11 giugno del 1962.

Canale NOVE propone Rocky II, secondo capitolo della saga con Sylvester Stallone iniziata la settimana scorsa.

Su Iris invece andrà in onda il film con Leonardo DiCaprio Blood Diamond, che racconta la violenza e la crudeltà del commercio illegale di diamanti perpetrato in Africa ai danni della popolazione e delle economie locali.

