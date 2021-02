Si chiacchiera ancora sull’imprevisto avvenuto in quel de Il Cantante Mascherato e che riguarda la maschera del Baby Alieno, dentro il quale non si celava una sola persona ma ben 4, tutti i Ricchi e Poveri. Impossibile dimenticare quanto accaduto ovvero l’interruzione dello show proprio perché, costretti tutti e 4 dentro una sola maschera, il gruppo ha iniziato ad avere problemi con l’ossigeno. Un momento non proprio dei più felici per inaugurare la nuova edizione del programma e sul quale ora ritorna Milly Carlucci.

Baby Alieno e il malore in diretta: imprevisto o previsto?

Sebbene qualcuno, come Alberto Dandolo, pensi che quanto accaduto non sia stata affatto un imprevisto ma un “malore” pianificato nella scaletta del programma per lanciare ancor più l’intero show alla sua prima puntata, quanto accaduto al Baby Alieno a Il Cantante Mascherato ha colpito il pubblico, lasciandolo non poco interdetto.

Il Cantante Mascherato: ecco quali sono le prime due maschere fuori dai gioco

Milly Carlucci confessa la paura

Anche la stessa Milly Carlucci si è trovata (o forse era già preparatissima?) colta alla sorpresa dall’incidente di percorso che ha messo inevitabilmente alla prova la sua capacità di gestire una situazione molto complicata. Quell’imprevisto, nei fatti, avrebbe potuto avere terribili conseguenze e quel malore sfatata avrebbe potuto divenire realtà sul palco, in prima serata sulla Rai. Parlando a DiPiùTv e tornando su quell’episodio che ha segnato questa corrente edizione dello show, la Carlucci ha confessato: “Con i Ricchi e Poveri ammetto che mi sono spaventata [..] L’unica apertura con il mondo esterno di quella maschera è la bocca“, motivo che ha poi spinto gli autori a modificarla inserendo un sistema di ventilazione interno.

Sebbene tutti i concorrenti vengano messi al corrente di quanto possa essere faticoso restare all’interno delle maschere, talvolta l’imprevisto può scappare e anche questo fa parte dello spettacolo: “È un gioco fatico e richiede ai concorrenti un grande sacrificio“.

