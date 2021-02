Finito ieri il secondo giro di consultazioni e ora, per Mario Draghi, la situazione è notevolmente più chiara. Il premier incaricato avrebbe ottenuto il sostegno di Forza Italia, Lega e Pd e il no di Fratelli d’Italia. Resta invece in sospeso il responso del MoVimento 5 stelle che segue Grillo che chiede di aspettare, anche per il voto su Rousseau.

Grillo, il MoVimento e il voto su Rousseau

Se Conte, da un lato, ha spinto il Movimento a sostenere Draghi e il suo esecutivo, dall’altro Grillo chiede di attendere. Dopo le consultazioni di ieri, in cui ha incontrato il premier incaricato, ha preso la parola e chiesto ai suoi di attendere: “Il discorso è che questa persona è aperta, sincera o non sincera, aspetterei che faccia in modo pubblico le dichiarazioni che ha fatto a noi“, ha detto Grillo in un video.

Poi è entrato nel merito delle battaglie care ai 5 stelle: “Ha detto che il reddito di cittadinanza è una grande idea, ha detto che abbiamo cambiato la politica in questo paese con l’onestà, abbiamo fatto un miracolo. Ha detto che il reddito serve con la pandemia“. Poi si è spinto verso il futuro: “Gli ho proposto di fare il ministero della Transizione ecologico-sostenibile: il ministero dell’Economia converge con quello dell’Ambiente e dell’Energia in un settore con 2-3 persone di grosso spessore che filtreranno tutti gli investimenti futuri di questo Paese. Dobbiamo creare bonus per le aziende che sono in sintonia con l’ambiente e malus per chi non lo è. La finanza e le banche devono capire che non devono speculare e devono guadagnare con la transizione energetica“, ha detto ancora.

Il voto su Rousseau, per ora, dovrà attendere: “Lui non ha finito, aspettiamo che dica pubblicamente cosa vuole fare. Non ha ancora le idee chiare, ma non le ha nessuno“.

Il sì di Silvio Berlusconi

Il sostegno di Silvio Berlusconi e di Forza Italia a Draghi era chiaro ancora prima che Mattarella facesse il suo nome.

Ieri l’ex premier ha incontrato il presidente incaricato: “Noi faremo la nostra parte con lealtà e spirito costruttivo: la gravità dell’ora impone a tutti di mettere da parte i calcoli, le tattiche, gli stessi interessi elettorali per mettere al primo posto la salvezza del Paese. Se questo avverrà, sono certo che l’Italia riuscirà ancora una volta a risollevarsi e ad andare avanti“, ha detto dopo il leader di Forza Italia.

Cosa succede oggi

Ancora per oggi il premier incaricato sarà impegnato nelle consultazioni con i rappresentanti degli enti locali, Anci, Regioni e Upi.

Poi ancora Confindustria, sindacati e i rappresentanti delle confederazioni produttive. Il lavoro è ancora lungo, anche se per ora la strada sembra spianata, con l’unica incognita di Rousseau. Il passo che tutti attendono di vedere è quello di Draghi che sale al Colle per sciogliere la riserva e parlare con Mattarella. Per ora nessuna conferma nemmeno sulla squadra di Governo, e allora bisognerà attendere che Mario Draghi presenti la sua squadra.

