Continuano a ritmo serrato le consultazioni del premier incaricato Mario Draghi. In attesa che l’ex governatore della BCE comunichi la sua squadra di Governo, sono tanti i nomi che circolano e le ipotesi sui possibili futuri ministri. Secondo alcune indiscrezioni, il direttore generale della Banca d’Italia, Daniele Franco, potrebbe essere uno stretto collaboratore del futuro Presidente del Consiglio.

Draghi prepara un Governo di “alto profilo“

Tra le mille incertezze, una cosa è certa: Mario Draghi vorrà al suo fianco uomini e donne di fiducia. Del resto, è stato proprio il Capo dello Stato Sergio Mattarella a sottolineare l’esigenza di un Governo di “alto profilo”, in un periodo di crisi sanitaria, economica e sociale, nonché politica, come quello che stiamo vivendo.

Le sfide del governo tecnico

I Ministeri chiave saranno, senza ombra di dubbio, quelli della Sanità e dell’Economia, poiché le priorità del prossimo Governo saranno contrastare l’emergenza Coronavirus e gestire al meglio i fondi europei destinati all’Italia.

Daniele Franco e la Banca d’Italia: un curriculum d’oro

Nel totoministri c’è un nome che continua a comparire: Daniele Franco. Bellunese, classe 1953, Franco è Direttore Generale di Bankitalia dal 1° gennaio 2020. Dopo aver conseguito la laurea in Scienze Politiche presso l’Università degli Studi di Padova nel 1977 e un Master in Organizzazione Aziendale l’anno successivo, ha proseguito gli studi in Gran Bretagna e nel 1979 ha conseguito il Master of Science in economia presso l’Università di York.

In quello stesso anno ha avuto inizio la sua carriera in Bankitalia, al Servizio Studi, ruolo che ha ricoperto fino al 1994. Nel corso dei 3 anni successivi è stato Consigliere Economico presso la Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Commissione Europea.

Da Vice Direttore a Direttore Generale della Banca d’Italia

Rientrato di nuovo in Banca nel 1997, è stato direttore della Direzione Finanza Pubblica del Servizio Studi per i 10 anni successivi.

Contemporaneamente, dal 1999 al 2007 ha presieduto il Gruppo di lavoro di finanza pubblica del Sistema Europeo di Banche Centrali. Dal 2007 al 2011 ha ricoperto il ruolo di Capo del Servizio Studi di struttura economica e finanziaria e dal 2011 al 2013 è stato Direttore centrale dell’Area Ricerca economica e relazioni internazionali. Dal maggio 2013 al maggio 2019 è Ragioniere generale dello Stato. Inoltre, è stato vice Direttore Generale della Banca d’Italia dal 20 maggio 2019 al 31 dicembre 2019, prima di ricoprire l’incarico di Direttore Generale dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Daniele Franco, possibile Ministro dell’Economia

Nelle ultime ore continua a circolare sempre più il suo nome come possibile Ministro dell’Economia all’interno del Governo Draghi. In alternativa, si ipotizza che Franco possa essere il braccio destro del prossimo Presidente del Consiglio. In entrambi i casi, ci si aspetta che il Direttore Generale di Bankitalia occuperà un ruolo di rilievo nel prossimo Governo.

