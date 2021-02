Raimondo Todaro, classe 1987, è maestro di ballo a Ballando con le stelle dal 2005 e coreografo del nuovo programma di Milly Carlucci Il cantante mascherato dallo scorso anno. Spesso il ballerino è al centro di gossip, che lo vedono impegnato ogni volta con una nuova ragazza. Todaro, però smentisce, sostenendo di essere single.

La passeggiata con Sara Arfaoui

A dicembre, Todaro è stato fotografato dai paparazzi di Chi a passeggiare per Roma insieme a Sara Arfaoui, professoressa nel programma di Rai 1 l’Eredità. I due sono stati ripresi in atteggiamenti molto intimi, mentre si stringono sullo scooter e si tengono la mano. Per questo motivo, si è pensato a una relazione fra i due, ma Todaro smentisce.

Raimondo Todaro è single

Il ballerino, dunque, rivela la verità sulla sua situazione sentimentale in un’intervista al settimanale Nuovo: “Non ho alcuna storia, né con Sara né con altre ragazze“, chiarisce per poi lamentarsi un po’ della situazione in cui si trova, “Se vado a prendere un caffè con un’amica mi affibbiano immediatamente una relazione”.

I gossip su Elisa Isoardi

Anche durante l’ultima edizione di Ballando con le stelle, in cui Todaro faceva da maestro a Elisa Isoardi, le voci si sono moltiplicate. Il rapporto fra i due, visibilmente molto stretto, ha fatto da subito parlare di una possibile relazione. In questa intervista a Nuovo, il ballerino fa chiarezza anche riguardo alla sua compagna di ballo e al loro rapporto: “Siamo rimasti in buoni rapporti. Certo, Elisa e io non ci vediamo più come prima.

Però un pensiero per lei ce l’ho sempre”.

L’unico vero amore di Raimondo Todaro

Infine, durante l’intervista, Todaro svela qual è il suo unico amore: “L’unica donna della mia vita è mia figlia Jasmine”. La bambina, nata il 23 ottobre del 2013, è nata dal matrimonio con la ballerina Francesca Tocca, finito nel 2019 in buoni rapporti, per amore della figlia.

