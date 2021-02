Si continua a chiacchierare parecchio sul conto della modella brasiliana Dayane Mello, la concorrente del Grande Fratello Vip ad essersi aggiudicata per prima un posto in finale non senza rumors che avrebbero “giustificato” il suo premio appellandosi all’ipotesi di un televoto falsato, armeggiato pesantemente dal Brasile dove la Mello è seguitissima e particolarmente sostenuta.

Dopo la terribile perdita del fratello Lucas, morto in un incidente stradale a soli 27 anni, un lutto che ha segnato l’umore dell’intero reality, la Mello sembra essere in ripresa e dopo appena qualche settimana torna a far parlare di sé per quello che secondo molti utenti è stato giudicato essere un comportamento “discutibile”. Il web torna a dividersi sulla modella: cosa sta accadendo?

GF Vip: Dayane Mello di nuovo nella bufera per il televoto

Sarà una puntata piena di insidie quella di questa sera per quanto riguarda il Grande Fratello Vip. Complice la finale sempre più vicina, la tensione palpabile dopo una così lunga “reclusione” giunta agli sgoccioli, ma complice soprattutto la recente e fresca eliminazione di Maria Teresa Ruta che ha lasciato senza parole gli inquilini ma anche il pubblico stesso: ora l’aria nella casa, per certi versi, sembra quasi irrespirabile. Dapprima il litigio acceso tra Giulia Salemi e Tommaso Zorzi, un lento trascinarsi di dinamiche che hanno provocato una vera e propria frattura; poi lo scontro altrettanto acceso tra Stefania Orlando e Dayane Mello con il dito puntato della seconda nei confronti della Orlando, tacciata d’aver in qualche modo permesso l’eliminazione della Ruta.

La frattura con Zelletta e la frase a Rosalinda che insinua il dubbio

E ancora una piccola frattura tra Andrea Zelletta e ancora una volta, Dayane Mello: in questo caso a tagliare i ponti sarebbe stata la modella brasiliana che non avrebbe gradito il gesto di Zelletta che, nel pieno del suo sfogo sulla Orlando, avrebbe intimato alla stessa conduttrice di prendervi parte come ad alimentare il diverbio.

Quello che però in questo momento sta dividendo il web sarebbe un terzo fattore, collaterale alle dinamiche interne alla casa: c’è polemica infatti sulla modella brasiliana che secondo gli spettatori avrebbe in qualche modo suggerito a Rosalinda Cannavò l’andamento del televoto.

Come risaputo infatti, da venerdì scorso è stato aperto un nuovo televoto alla fine del quale, il più votato tra Andrea Zelletta, Rosalinda Cannavò e Tommaso Zorzi, verrà decretato ufficialmente come terzo finalista di questa lunga edizione del reality.

Uno scambio gestuale e non di parole quello tra la Cannavò e la Mello che non è stata ripresa dalla regia mentre sembrerebbe suggerire di saperne qualcosa in più su quel televoto che da casa sembra favorire la sua amica.

Il dialogo con Rosalinda a gesti

In molti sostengono che la Mello, in quello scambio, avrebbe comunicato alla Cannavò di conoscere l’andamento del televoto da casa e a conferma di questo sarebbero le successive parole della Cannavò: “Come fai a saperlo?

Lo hai chiesto?”. A questa domanda la Mello risponde senza parole, semplicemente annuendo. Pure illazioni quelle del pubblico ma che intanto stanno alimentando attorno alla Mello una vera e propria polemica.

Dal brevissimo video infatti non è possibile carpire di cosa le due stiano parlando. Di certo rimane solamente che la Mello ha chiesto effettivamente qualcosa agli autori che le avrebbero risposto, risposta che ora conosce anche Rosalinda. Ancora un polverone sulla modella brasiliana che in questi giorni era già stata presa di mira per la dura reazione avuta di fronte al crollo di Tommaso Zorzi che dopo la puntata aveva tentato di abbandonare la casa aprendo la porta rossa.

Non resta che attendere cosa accadrà in puntata.

