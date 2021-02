La permanenza di Elisabetta Gregoraci all’interno della Casa del Grande Fratello è stata caratterizzata da un’eterna domanda: chi è l’uomo misterioso al quale la showgirl è legata fuori dal reality? Scovando indizi in ogni gesto o parola della “vippona” i fan hanno individuato una lista di potenziali compagni della donna, fra i quali non è mancato anche il nome del rapper Mr Rain. A mesi dall’uscita di Elisabetta dal reality, ora il cantante dice la sua e spiega cosa è successo davvero fra di loro.

Quando nel cielo volavano frasi romantiche

Ora che Pierpaolo Pretelli è sempre più coinvolto nella relazione con Giulia Salemi, il ricordo della sua “amicizia speciale” con Elisabetta Gregoraci sembra lontano anni luce. Appena 4 mesi fa però, il gieffino sembrava essere davvero tanto coivolto dal rapporto con la showgirl calabrese e il passaggio di un aereo proprio sopra i tetti della Casa del Gf lo aveva disturbato non poco.

“Sei l’epicentro del mio terremoto”, questa la frase che era stata fatta volare sul cielo di Cinecittà e che aveva destato preoccupazioni in Pierpaolo. Il modello infatti aveva chiesto spiegazioni a Elisabetta, che aveva raccontato che si trattava di che una frase “simbolo”, importante per lei e per il suo gruppo di amiche.

Queste parole sembravano aver convinto il giovane, ma non tutto il pubblico da casa. Le parole dedicate alla Gregoraci infatti provenivano da un brano di Mr Rain “9.3”e secondo alcuni il misterioso amante della donna sarebbe dovuto essere proprio il rapper.

Che i due si conoscessero era certo: entrambi avevano partecipato infatti all’evento musicale Battiti Live, rispettivamente come conduttrice e partecipante. Né Elisabetta, né Mr Rain però avevano chiarito quale legame li unisse. Ora è proprio il rapper a volere far chiarezza.

La dedica a Elisabetta: il racconto di Mr Rain

Intervistato dal Fatto Quotidiano, Mr Rain (al secolo Mattia Balardi) ha risposto a una domanda a proposito del suo rapporto con Elisabetta Gregoraci. Le sue parole eliminano finalmente ogni dubbio.

Il rapper sembra ricordare davvero bene il momento in cui l’aereo passò sopra la casa del Grande Fratello Vip. “Mi ha chiamato mia mamma urlando: ‘Ma cosa hai fatto? Sei in copertina su Chi’” ha raccontato il ragazzo, spiegando come sia stato preso completamente alla sprovvista da questa notizia. Subito pensò a uno scherzo, poi la madre gli inviò le fotografie della rivista e tutto fu più chiaro.

“Mi sono ritrovato in una bolla di gossip senza aver fatto nulla” ha spiegato Mr Rain, raccontando di essersi trovato in una situazione tutt’altro che semplice.

Le voci che per giorni sono emerse sul suo conto hanno infatti colpito non solo lui, ma anche la sua fidanzata. “Per lei-racconta- è stata una settimana piuttosto dura”.

La verità sul loro rapporto

Mr Rain ha confermato parte della versione di cui gli amanti del gossip hanno parlato per un periodo, ammettendo di aver conosciuto la Gregoraci durante un evento musicale. “Elisabetta l’ho conosciuta due anni fa a ‘Battiti Live’ – ha spiegato il ragazzo- è una mia fan e sa tutte le mie canzoni a memoria”.

Nessun dettaglio romantico però, come racconta il rapper infatti la loro conoscenza si limita a quell’evento. “Mi sta molto simpatica ma non c’è stato nulla” ha infatti concluso, mettendo a tacere qualsiasi dubbio su una possibile relazione con l’ex di Flavio Briatore.

Approfondisci:

TUTTO su ELISABETTA GREGORACI

Elisabetta Gregoraci compie 41 anni: la dolce dedica di Briatore