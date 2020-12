Alla luce degli attriti emersi al GF Vip tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, tanti si sono chiesti cosa sarebbe successo tra loro alla fine del reality. La risposta sarebbe arrivata dalla diretta interessata, fresca di uscita dalla Casa e alle prese con il ritorno alla quotidianità sigillato dal dolcissimo abbraccio al figlio, Nathan Falco. E spuntano i dettagli sul primo incontro con l’ex marito dopo la sua partecipazione al programma, a margine delle polemiche intestine che si sono fatte strada – sebbene a distanza – durante la sua permanenza nello show.

Gregoraci e Briatore: primo incontro dopo il GF Vip

Più volte, nel corso del Grande Fratello Vip, il nome di Flavio Briatore ha fatto capolino tra le discussioni interne alla Casa – traboccando sulle colonne del gossip – finendo per infastidirlo (e non poco, come dimostrato da alcune sue risposte al vetriolo). A sottolinearlo era stata proprio l’ex moglie, Elisabetta Gregoraci, spaventata dalle possibili conseguenze legali di un continuo coinvolgimento di terzi in discorsi che, complici le telecamere h24, sono arrivati a milioni di telespettatori.

A Verissimo, dopo il suo abbandono prima della conclusione naturale del format, la showgirl ha detto di essere stata “un po’ sgridata” dall’ex marito per questa esposizione mediatica, soprattutto per questioni legate alla tutela del loro figlio Nathan, e ora avrebbe aggiunto qualche dettaglio sul loro primo incontro al settimanale Chi.

“Ci siamo visti appena sono arrivata a Monaco, abbiamo fatto un pranzo insieme io, lui e Nathan, dopo 3 mesi di lontananza. Abbiamo un bel rapporto, io e Flavio ci siamo voluti bene e amati per 13 anni e da questo è amore è nato Nathan Falco.

Ora è a lui che dobbiamo pensare“. Un orizzonte sereno, dunque, dopo la tempesta sulla loro vita privata che, con prepotenza, si era insinuata tra le cronache rosa collaterali alla sua avventura di gieffina.

La showgirl confessa: “Mi sento una donna nuova“

Indipendentemente dalle querelle con l’ex marito, l’esperienza nella Casa del GF Vip non è stata sempre rose e fiori per la showgirl. Al settimanale di Alfonso Signorini ha rivelato di aver lottato contro i pregiudizi e l’etichetta di “ex moglie di…”, nello strenuo tentativo di far emergere la sua identità e la sua storia agli occhi del grande pubblico.

“Ho accettato di partecipare per farmi conoscere come non avevo mai fatto prima – ha dichiarato a Chi – anche se sapevo che avrei dovuto difendermi da tutti. Ho imparato a tirare fuori lato del mio carattere che prima non riuscivo a esprimere e ora mi sento una donna nuova“.

