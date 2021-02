Lunedì 22 febbraio. Su Rai 1 ci aspetta il 5º e penultimo episodio della fortunata fiction Il commissario Ricciardi. Su Rai 3 spazio ad una puntata di PresaDiretta dedicata alla pandemia di Coronavirus, ad un anno dai primi casi in Italia. Su Canale 5 invece andrà in onda una nuova puntata del reality condotto da Alfonso Signorini. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Su Rai 1 stasera andrà in onda la 5ª puntata della fiction Il commissario Ricciardi intitolata Vipera. Nell’esclusiva e centralissima casa di tolleranza Al Paradiso, Vipera – la prostituta più famosa – viene trovata morta, soffocata da un cuscino. L’ultimo cliente dice di averla lasciata viva mentre il successivo di averla trovata morta. Chi sarà l’assassino?

Su Rai 2 questa sera andrà in onda la 17esima stagione della serie N.C.I.S.. Saranno trasmessi ben 3 episodi intitolati Nei panni di un altro, Un brutto risveglio e Nel mondo reale.

Le varianti circolano velocemente. I paesi più ricchi si stanno accaparrando tutte le dosi di vaccino possibili mentre per quelli più poveri l’unica soluzione proposta dall’OMS è il programma Globale COVAX. L’unica alternativa sarebbe rendere liberi i brevetti perché tutti possano produrlo. Di questo e di molto altro si parlerà questa sera su Rai 3 nella nuova puntata di PresaDiretta intitolata L’onda lunga dell’epidemia.

I programmi in onda su Mediaset

Come ogni lunedì sera, su Rete 4 va in onda Quarta Repubblica, programma di attualità e politica condotto da Nicola Porro.

Anche stasera su Canale 5 ci aspetta una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nel corso della diretta di venerdì 19 febbraio, Giulia Salemi ha dovuto lasciare la casa. Come si poteva immaginare, è Pierpaolo Pretelli il concorrente che più ha sofferto per questa nuova eliminazione. Secondo indiscrezioni però questa sera potrebbero incontrarsi nuovamente per un confronto con gli altri inquilini di Cinecittà. Intanto sabato Dayane Mello, durante quella che sarebbe dovuta essere una spensierata festa all’insegna del divertimento, ha avuto un pesante crollo psicologico.

La modella brasiliana ha ricevuto l’affetto e la vicinanza di tutti, anche di Rosalinda nonostante i recenti scontri.

Su Italia 1 va in onda The Transporter Legacy, il 4º capitolo della saga ideata da Lui Besson.

Sugli altri canali

La7 inizia la settimana con il film Black Rain, in poliziesco ambientato ad Osaka con Micheal Douglas ed Andy Garcia.

Su canale NOVE prosegue la saga con Sylvester Stallone.

In Rocky IV il celebre pugile se la dovrà vedere contro il campione sovietico Ivan Drago.

Per il ciclo Una storia vera, su Iris andrà in onda il film Gold – La grande truffa con Matthew McConaughey nei panni dell’imprenditore minerario Kenny Wells.

Su Cielo sarà invece trasmesso il celebre film drammatico Buon compleanno Mr. Grape con Johnny Depp ed un giovanissimo Leonardo DiCaprio.

Infine su Cine34 va in onda la commedia italiana Ci vuole un gran fisico che racconta la storia di Eva (Angela Finocchiaro), 50enne alle prese con un lavoro a rischio, una figlia che fa la cantante punk, un ex marito infantile e scroccone ed una madre che non accetta l’avanzare della sua età.

