Il Festival di Sanremo 2021 prende il via tra una settimana e la solita febbre che sale in questo periodo dell’anno aumenta sempre di più. Occhi puntati sul palco dell’Ariston dove i big si scontreranno nella cornice di un Festival tra i più inusuali di sempre. Intanto emergono sempre nuovi dettagli, e alcuni li svela proprio Amadeus direttore artistico del Festival.

Sanremo 2021: Loredana Bertè ci sarà

Amadeus è stato ospite, come è successo spesso nelle ultime settimane del programma Rai Che tempo che fa. Proprio da Fabio Fazio ha svelato che Loredana Bertè sarà ospite della prima serata del 71° Festival di Sanremo. Lei è una vera diva del panorama musicale italiano, e al pubblico a casa causa covid, regalerà al pubblico un medley live dei suoi storici successi, quelli impressi nella memoria collettiva e che tutti cantiamo a memoria da anni. Non solo grandi successi, però, Loredana Bertè presenterà anche in anteprima il suo nuovo singolo in uscita il 2 marzo, Figlia di…

Sanremo 2021: la serata delle cover

Attesissima sempre dai fan del Festival, la terza serata, quella dedicata alle cover e ai duetti. Ecco il programma dei cantanti in gara: