Si è conclusa da poche settimane la storia a Uomini e Donne di Giorgio Di Bonaventura, cestista di Teramo che non è stato scelto da Sophie Codegoni. Terminata la sua esperienza nel programma, il 23enne potrebbe però non esserne uscito proprio “a mani vuote” e così anche un’altra delusa di un’altra storia, ossia Beatrice Buonocuore. Tra la “scartata” da Davide Donadei e Di Bonaventura, infatti, sembra esserci un buon feeling, del quale anche lui ha parlato di recente.

Giorgio commenta la scelta di Sophie

La scelta di Sophie, ma non quella interpretata da Meryl Streep nel celebre film, continua a tenere banco. Gli appassionati del dating show di Maria De Filippi sanno che poche settimane fa Sophie Codegoni ha scelto Matteo Ranieri, col quale sono iniziate anche ad apparire le prime foto in pubblico dopo la fine del programma. In bilico fino all’ultimo però nel cuore della donna c’è stato anche Giorgio Di Bonaventura che, lontano dai troni di Canale 5, ha rilasciato un intervista a News Web.

Qui, ha commentato così la decisione della sua ex corteggiata: “Penso che Sophie sia una bellissima persona, piena di valori, nonostante sia molto giovane credo che abbia già la maturità per gestire le dinamiche che ha dimostrato di saper gestire e per vivere in maniera serena“. E sul futuro: “Le auguro il meglio perchè credo che se lo meriti, perchè da come l’ho vissuta io è stata una persona sincera e coraggiosa, quindi non posso che augurarle il meglio“.

Flirt tra Giorgio Di Bonaventura e Beatrice Buonocore?

Superata la delusione di non essere stato scelto, però, Giorgio sembra aver tenuto stretti i rapporti con Beatrice Buonocore, la non-scelta di Davide Donadei che ha commentato in lacrime la fine della sua avventura a Uomini e Donne. Poco dopo, anche lei è però apparsa sorridente e abbracciata a Giorgio in alcune storie Instagram. Così, al cestista è stato chiesto un parere sulla giovane studentessa: “Di Beatrice penso che sia una ragazza magnifica, piena di valori e ha dimostrato di essere sincera nel programma e quando si è esposta ed emozionata è perchè ha trovato il coraggio di essere se stessa e l’ha fatto nel contesto televisivo“.

Sul loro rapporto, ha aggiunto: “Tra di noi è di amicizia, ci troviamo bene, ci siamo trovati nel programma, ci siamo augurati il meglio sempre e poi chiaramente per lavoro ci siamo beccati ed è stato un piacere vedere una persona che avevo conosciuto in in contesto televisivo anche fuori, è l’ho trovata esattamente uguale e questa è la dimostrazione di quanto lei sia stata sincera nel suo percorso“.

Le parole di Beatrice su Giorgio

Sulla questione è intervenuta anche la stessa Beatrice, che ad una storia sul suo profilo ha risposto a chi gli chiedeva se ci fosse qualcosa tra lei e Giorgio. “Mi fa strano che nel 2021 ancora quando una ragazza esce con un altro ragazzo si pensi subito male“. Poi, aggiunge: “Esiste anche l’amicizia a questo mondo, non bisogna sempre cercare il secondo fine nelle cose“.

Mette a tacere tutte le voci, chiarendo poi: “Io e Giorgio abbiamo vissuto un’esperienza particolare insieme, ovvero Uomini e Donne, e dopo aver saputo che non era stato scelto gli ho scritto“.

Solo amicizia e “gli voglio un gran bene” tra le due non-scelte del programma.

