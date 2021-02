Giorgio Di Bonaventura sembra aver preso con estrema filosofia la scelta di Sophie Codegoni di preferire a lui Matteo Ranieri. Il corteggiatore di Uomini e Donne, in questo momento, non pare assolutamente afflitto per essere “lo scartato”, anzi: è apparso molto intimo con un’altra corteggiatrice, Beatrice Buonocore.

Ovviamente Giorgio è stato immediatamente interpellato sulla questione, e Newswebav.blogspot gli ha chiesto se tra loro due ci fosse del tenero, e lui ha dato una lunga risposta: “Di Beatrice penso che sia una ragazza magnifica, piena di valori e ha dimostrato di essere sincera nel programma e quando si è esposta ed emozionata è perché ha trovato il coraggio di essere se stessa e l’ha fatto nel contesto televisivo, ma l’avrebbe fatto anche al di fuori del programma, su questo ne sono certo perché la conosco come persona”.

Giorgio e Beatrice: solo amicizia

Non ci sarebbe spazio però per altro che non sia l’amicizia, tra lui e Beatrice: “Il rapporto che c’è tra di noi è di amicizia, ci troviamo bene, ci siamo trovati nel programma, ci siamo augurati il meglio sempre e poi chiaramente per lavoro ci siamo beccati ed è stato un piacere vedere una persona che avevo conosciuto in in contesto televisivo anche fuori, è l’ho trovata esattamente uguale e questa è la dimostrazione di quanto lei sia stata sincera nel suo percorso”.

Nessun rancore verso Sophie, che Giorgio continua a stimare molto: “Penso che Sophie sia una bellissima persona, piena di valori, nonostante sia molto giovane credo che abbia già la maturità per gestire le dinamiche che ha dimostrato di saper gestire e per vivere in maniera serena. Le auguro il meglio perché credo che se lo meriti , perché da come l’ho vissuta io è stata una persona sincera e coraggiosa, quindi non posso che augurarle il meglio”.

Giorgio Di Bonaventura parla di Uomini e Donne

Giorgio, sempre nella stessa intervista ha anche avuto modo di parlare dell’esperienza nel programma di Maria De Filippi, che il corteggiatore ha detto di aver amato profondamente: “È stato un percorso travagliato, pieno di emozioni che mi ha permesso di conoscermi e di conoscere persone meravigliose.

Sono davvero contento della scelta che ho fatto quando ho deciso di partecipare al programma”.

Parole di grande affetto anche per Maria De Filippi: “Ci ha trattato come dei figli e non smetterò mai di esserle riconoscente, perché è stata davvero speciale nel percorso.

Io in particolare sono molto legato a lei, mi ha aiutato tanto e mi ha sempre trattato in maniera egregia. Mi sono trovato benissimo con lei”.

Ora lo sportivo corteggiatore ha dichiarato di volersi concentrare su altri progetti, pur non sottovalutando la difficoltà del periodo di Covid: “E’ un bel periodo, però prima di parlare di progetti, bisogerà aspettare che finisca questo covid, che ci sta bloccando un pò tutto. Poi non mi piace di parlare di cose che poi può darsi non farò, quindi aspettiamo. Tengo le dita incrociate e continuerò a lavorare per ogni cosa che vorrò fare nella mia vita, perchè è quello che ho sempre fatto”.

