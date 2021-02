Ancora una volta, Amedeo Goria finisce al centro di ruvidi gossip in merito al suo passato con Maria Teresa Ruta: dopo aver rivelato – pochi mesi fa, a Pomeriggio Cinque – di essere stata corteggiata da lui, Lory Del Santo si rivolge direttamente a lei con un messaggio pubblico che infiamma l’arena social.

Il messaggio di Lory Del Santo a Maria Teresa Ruta

Un messaggio pubblicato da Lory Del Santo sotto un video di Maria Teresa Ruta, su Instagram, ha sollevato una marea di reazioni da parte dei follower della conduttrice (fresca di avventura al GF Vip).

Il centro del discorso è Amedeo Goria e il presunto interesse rivoltole in passato, un corteggiamento di cui già parlò a Pomeriggio Cinque e che avrebbe però respinto.

“Ciao, volevo farti sapere che io non sono mai stata con Amedeo. Solo amici con grande rispetto. Lui mi ha corteggiato ma io ho elegantemente mantenuto la mia posizione. Saluti Lory“.

Messaggio di Lory Del Santo sull’Instagram di Maria Teresa Ruta

Poche parole, ma comunque capaci di scatenare decine di risposte social da parte dei fan di Maria Teresa Ruta. La diretta interessata, intanto, non avrebbe proferito verbo sull’argomento che torna a mettere in ballo il suo ex marito.

E nel frattempo, proprio Amedeo Goria si è visto protagonista di un gossip sul presunto fidanzamento con Vera Miales, smentito dallo stesso giornalista nel volgere di poche ore dall’esplosione della notizia.

Smentito il flirt con Amedeo Goria

Lory Del Santo ha smentito categoricamente un flirt con l’ex marito di Maria Teresa Ruta, su cui già era intervenuta a dire la sua dopo una frase che la conduttrice avrebbe pronunciato durante la sua partecipazione al GF Vip. “Hanno avuto un loro affaire mentre era sposato con me“, avrebbe dichiarato la Ruta nella Casa, aprendo così alla reazione pubblica della showgirl.

Le reazioni sui social

Molti i commenti in risposta al messaggio di Lory Del Santo su Instagram. Alcuni utenti apprezzano il suo intervento in favore di pubblico, altri, invece, lo ritengono inopportuno.

“Ecco che arriva quella che ha voglia di farsi un po’ notare… mi spieghi cosa c’entra questo in tutto ciò? E quando avrebbe detto che siete stati insieme?“, scrive un utente, e ancora: “Da denuncia“, “Ma una telefonata in privato no?“. E c’è anche chi va contro la Ruta: “Compatiscila… che deve fare per campare la famiglia… balle, commedie e sceneggiate.

Ma il pubblico l’ha capito e buttata fuori“.

Approfondisci

Maria Teresa Ruta: dal rapporto con l’ex marito Amedeo Goria a quello col compagno

Isola dei Famosi, Amedeo Goria non ci sarà: “Dopo la visita medica è cambiato tutto”