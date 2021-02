È tempo di un 2º episodio per Le indagini di Lolita Lobosco, nuova fiction Rai entrata già nelle grazie del pubblico. Su Canale 5, Barbara D’Urso conduce il suo approfondimento sui principali fatti di gossip e spettacolo della settimana. Ma cos’altro ci aspetta in tv? Scopriamolo insieme leggendo tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Dopo il successo incredibile della puntata d’esordio, che ha tenuto incollati allo schermo più di 7milioni di italiani, questa sera su Rai 1 andrà in onda la seconda puntata de Le indagini di Lolita Lobosco. Questa volta la vice questore dovrà indagare sull’omicidio di Bianca Empoli, un’affermata musicista sua coetanea.

Si ritroverà a scavare nella vita privata e lavorativa della donna ponendosi, di volta in volta, delle domande rispetto alle scelte di vita che hanno segnato l’esistenza della vittima ma anche la sua.

Su Rai 2 andrà in onda un episodio della serie 9-1-1 intitolato Pazzi. Alle 21.50 invece sarà la volta di Per volontà divina, 4º episodio della prima stagione di 9-1-1: Lone Star. A seguire La Domenica Sportiva.

Fabio Fazio dovrà operarsi e per questo motivo il suo programma Che Tempo Che Fa è temporaneamente sospeso.

Al suo posto, sempre dalle 20.00 su Rai 3, andrà in onda una puntata speciale di Report intitolata Terra, acqua, fuoco, aria. Dalle infinite emergenze dei rifiuti in Campania alla crisi di Alitalia, fino alla pandemia del futuro che potrebbe arrivare dai batteri resistenti agli antibiotici, quelli che diamo ai pesci che poi si consumano sulle nostre tavole.

I programmi in onda su Mediaset

Stasera su Rete 4 va in onda 13 Hours: The Secret Soldiers of Benghazi. Il film racconta i fatti realmente accaduti in Libia l’11 settembre 2012 quando un gruppo di terroristi attaccò lo US State Department Special Mission Compound e un distaccamento della CIA.

Su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Live – Non è la D’Urso. Non è un periodo semplice per Barbara D’Urso che, dopo l’annuncio della possibile chiusura anticipata del programma ora sembrerebbe essere a rischio anche Domenica Live. Secondo indiscrezioni però non si tratterebbe di cancellazioni dovute al calo degli ascolti ma semplicemente di un cambio di palinsesti che prevederebbe un ‘arrivederci a settembre’ piuttosto che una chiusura definitiva. Staremo a vedere.

Halle Berry veste i panni del personaggio DC Comics Catwoman nella prima serata di Italia 1.

