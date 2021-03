Lunedì 1º marzo. Questa sera si concludono 2 degli appuntamenti in tv più amati dal pubblico. Su Rai 1 ci aspetta l’ultimo imperdibile episodio della fortunata fiction Il commissario Ricciardi. Su Canale 5 invece andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Su Rai 1 stasera andrà in onda la 6ª e ultima puntata della fiction Il commissario Ricciardi intitolata In fondo al tuo cuore. Un noto chirurgo muore cadendo dalla finestra del suo ufficio. Ricciardi e Maione si ritrovano ad affrontare un’indagine che si porterà alla scoperta di sentimenti e passioni oscure e sconvolgenti, dove infedeltà e tradimenti si intrecciano a gioia e amore.

Su Rai 2 questa sera andrà in onda la 17esima stagione della serie N.C.I.S.. Saranno trasmessi 3 episodi intitolati rispettivamente Tutto esaurito, Musica, Maestro! e Game Over.

Leoni da tastiera, haters, revenge porn: in Italia l’odio sui social è un fiume in piena che ogni giorno si ingrossa. Nel mirino ci sono donne, minoranze, politici, celebrità ma a farne le spese sono sempre i più deboli, coloro che non riescono o non possono reagire. Il nostro paese ha un problema che non riesce ad affrontare?

Se ne parlerà stasera su Rai 3 a PresaDiretta – Le strade dell’odio.

I programmi in onda su Mediaset

Come ogni lunedì sera, su Rete 4 va in onda Quarta Repubblica, programma di attualità e politica condotto da Nicola Porro.

Sembrava che questo momento non sarebbe mai arrivato e invece stasera su Canale 5 andrà in onda la finale del Grande Fratello Vip. Dopo l’eliminazione di Rosalinda Cannavò e quella di Samantha De Grenet, in casa c’è stato il tempo di festeggiare il compleanno di Dayane Mello che ha colto l’occasione anche per chiarirsi con Tommaso dopo una convivenza piena di contrasti.

I finalisti di questa edizione sono dunque la modella brasiliana, Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli mentre Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi sono a rischio eliminazione. Chi sarà il vincitore? Lo scopriremo stasera con una lunghissima diretta a partire dalle 21.20.

Su Italia 1 va in onda il film d’azione Brick Mansions con l’indimenticato Paul Walker.

Sugli altri canali

La7 inizia la settimana con una nuova puntata di Atlantide intitolata Jamal Khashoggi, un delitto di stato che ripercorrerà la vita e le ultime ore del giornalista e scrittore saudita ucciso il 2 ottobre 2018 nel consolato di Istanbul.

Su canale NOVE siamo giunti al 5º capitolo della saga più celebre di Sylvester Stallone. Alle 21.36 ci aspetta Rocky V.

Su Iris va in onda il film di Stanley Kubrick del 1960 Spartacus, vincitore di 4 premi Oscar.

