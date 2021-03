Questa sera è la grande prima serata del Festival di Sanremo 2021. Ad esibirsi questa sera i primi 13 big e tra questi ci sarà anche Aiello. Per il cantante calabrese è la prima volta sul palcoscenico dell’Ariston e porterà la sua canzone, Ora.

Aiello al Festival di Sanremo 2021

“Sono uno di voi“, comincia così il post Instagram pubblicato nelle scorse ore da Aiello. “Uno che si è sudato tutto, che non ha mollato mai..che non ha avuto nessuna porta lasciata aperta perché io entrassi con disinvoltura. Io quella porta l’ho dovuta sfondare a calci e pugni. Sono uno di voi, non dimenticatelo mai“, scrive ancora.

Un messaggio toccante che esprime anche tutta l’emozione della prima volta sul palco dell’Ariston per questo strano Festival.

“Forse non sono il più bravo, non sono il più Big, e in questa gara non sono neppure il favorito.. io onestamente non avrei mai immaginato di parteciparvi“, rivela ai fan che lo seguono sui social. La dolcezza di Aiello è ben nota ai fan che non si stupiscono che in un momento così, il cantante calabrese decida di rivelare così tanto delle sue sensazioni: “Ho avuto il coraggio di scrivere una canzone per me, e non credo sia poco..nessuno sa quanto mi sia costata..forse per questo tutte le volte che l’ascolto i miei occhi diventano tempesta.

No, non mi vergogno a dirlo, perché dentro ho macerie da vendere“. Infine conclude: “Domani non giudicatemi, per favore..ascoltatemi soltanto. Sarò uno di voi, semplicemente su un palco gigante“.

Aiello: tra Ora e il duetto della terza serata

A Sanremo Aiello porta la sua nuova canzone Ora che sembra aver già conquistato chi ha potuto ascoltare in anticipo le canzoni. Per la terza serata, quella dedicata ai duetti che piace molto al pubblico del Festival, Aiello porta il grandissimo successo Gianna di Rino Gaetano.

Una canzone tutta da cantare, nota veramente a chiunque. Sul palco insieme a lui salirà in questa occasione Vegas Jones.

Ecco tutti gli altri duetti in gara: