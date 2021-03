Quando si parla di Achille Lauro al Festival di Sanremo non possono non tornare in mente i suoi outfit, colmi di riferimenti storici studiati nei minimi dettagli e le sue esibizioni tanto criticate, ma innegabilmente originali. Tutto ciò è quanto il cantate è riuscito a mostrare durante la scorsa edizione del Festival, ma le sue idee sembrano non finire mai. Quest’anno Lauro sarà ospite fisso della 71esima edizione di Sanremo e in queste ore nuovi interessanti dettagli sulle sue esibizioni lasciano intendere che nelle prossime serate non mancheranno le sorprese.

Francesca Barra e Claudio Santamaria protagonisti per Achille Lauro

In queste ore l’Ansa ha fatto sapere che Achille Lauro, confermato da tempo come ospite fisso di Sanremo 2021, salirà sul palco in compagnia di una coppia molto nota ai suoi fan e non solo.

L’attore Claudio Santamaria e la giornalista Francesca Barra saranno infatti i protagonisti di uno dei suoi “quadri” e si esibiranno con lui sull’Ariston.

Marito e moglie avevano già preso parte al video ufficiale di Bam Bam Twist in cui comparivano coinvolti in una lotta fatta di passi di danza e di proiettili luccicanti, all’interno di un teatro sul cui palco cantava Achille Lauro.

Il trio salirà sul palco con ogni probabilità nella serata di mercoledì. Non è ancora noto quale sarà il ruolo che Santamaria e Barra dovranno ricoprire, ma dalle loro dichiarazioni si percepisce una grande emozione.

Francesca Barra al Festival di Sanremo

All’Ansa, Francesca Barra ha raccontato che Achille Lauro non ha dovuto insistere per ottenere la sua collaborazione o quella di suo marito. “Ci ha talmente coinvolto con il suo entusiasmo contagioso che era impensabile dirgli di no” ha ammesso la donna, spiegando come entrambi si sono “fidati e affidati a lui”. Sul contenuto della performance, definita “quadro”, la giornalista mantiene il massimo riserbo ma avvisa: “sarà un momento complesso”.

Francesca ha poi condiviso una personale riflessione sull’importanza dello spettacolo in un periodo come quello che il mondo intero sta affrontando da mesi, spiegando “l’intrattenimento è importantissimo”.

Il fatto che Francesca e Claudio siano una coppia anche nella quotidianità rappresenterà sicuramente un elemento di vantaggio per la loro esibizione. “Avere una coppia sul palco, anche solo inviare un messaggio di amore in un momento in cui questa espressione non deve mancare, ci è sembrato incoraggiante contro l’odio o i fenomeni che scatenano l’animo umano” ha spiegato la donna.

“L’amore vince, è forza, va contro il pregiudizio” ha aggiunto, dichiarando che la pandemia le ha permesso di acquisire un maggiore grado di libertà, portandola a esprimere la sua arte senza più porsi dei limiti.

Il post di Claudio Santamaria

Mentre Achille Lauro continua a non svelare nulla sulla sua partecipazione a Sanremo, Francesca Barra e Claudio Santamaria hanno voluto lasciare qualche indizio sui loro profili social.

La giornalista ha pubblicato un’immagine con la scritta di Sanremo sul suo profilo Instagram, commentando con un tenero messaggio rivolto alla nonna, ormai scomparsa.

“Ci sarò anche io, nonna” comincia la Barra, prima di svelare un dettaglio all’amata donna e a tutti i suoi fan: “Sarò elegante, te lo prometto!”.

Claudio Santamaria ha a sua volta pubblicato un post, scegliendo un’immagina tratta direttamente dal set del video ufficiale di Bam Bam Twist. Nella foto ci sono lui, Francesca e Achille Lauro con addosso gli abiti di scena del video-clip. La didascalia scritta dall’attore è breve, ma basta ad alimentare la curiosità.

“Ci vediamo a Sanremo 2021 Nel quadro -super segreto- di Achille Lauro con Francesca Barra”, scrive Claudio, inaugurando il conto alla rovescia dei fan del trio.

Intanto Amadeus ha annunciato gli altri volti noti che compariranno sull’Ariston insieme a Achille Lauro: “Il primo ballerino dell’Opera di Roma, Giacomo Castellana, Emma Marrone e Monica Guerritore, Rosario Fiorello”.