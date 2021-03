Ieri sera è andata ufficialmente in scena la prima serata del Festival di Sanremo. Un teatro Ariston vuoto ha accolto le voci e le canzoni dei primi 13 big in gara, questa sera, per la seconda serata, è la volta del secondo gruppo in gara. Un punto interrogativo resta ancora la presenza di Irama.

La scaletta del Festival: seconda serata

Oggi, mercoledì 3 marzo, si entra nel vivo. Ieri abbiamo visto 13 big, e la loro personale classifica, votata dalla giuria demoscopica. Oggi 13 (o 12) cantanti in gara per poi dare vita a una seconda classifica.

Prima parte della serata sempre dedicata alle Nuove Proposte.

Due di loro passeranno alla fase successo, mentre altri due verranno eliminati:

Wrongonyou

Greta Zuccoli

Davide Shorty

Dellai

Ecco l’elenco dei cantanti in gara in ordine di uscita:

Orietta Berti con Quando ti sei innamorato

con Quando ti sei innamorato La Rappresentante di Lista con Amare

con Amare Lo Stato Sociale con Combat Pop

con Combat Pop Bugo con E invece sì

con E invece sì Gaia con Cuore amaro

con Cuore amaro Willie Peyote con Mai dire mai (La locura)

con Mai dire mai (La locura) Malika Ayane con Ti piaci così

con Ti piaci così Fulminacci con Santa Marinella

con Santa Marinella Extraliscio feat. Davide Toffolo con Bianca luce nera

con Bianca luce nera Ermal Meta con Un milione di cose da dirti

con Un milione di cose da dirti Gio Evan con Arnica

con Arnica Irama con La genesi del tuo colore

con La genesi del tuo colore Random con Torno a te

Il dubbio Irama

Irama sarebbe dovuto salire ieri sera sul palco dell’Ariston in occasione della prima serata. Un membro del suo staff, però, è risultato risultato positivo al Covid e dunque l’artista, seguendo i protocolli, non potrebbe esibirsi nemmeno questa sera. Amadeus però avrebbe una idea: “Chiedo perciò a tutti i cantanti, se sono d’accordo, di tenere in gara Irama mandando in onda il video della prova generale, anche perché non cambia nulla visto che ugualmente non c’era il pubblico“, ha detto il conduttore in conferenza stampa oggi. Il destino di Irama, ora, è in mano agli altri big in gara e per ora non arrivano novità dall’Ariston.

Festival di Sanremo: gli ospiti della seconda serata

Questa sera Amadeus e Fiorello saranno affiancati nella conduzione dalla cantante Elodie. L’anno scorso lei aveva portato all’Ariston la canzone Andromeda, diventata poi tormentone, ora passa “dall’altra parte” in una veste per lei inedita.

Torna, come già annunciato ieri, anche Achille Lauro, accompagnato questa volta dalla coppia Claudio Santamaria e Francesca Barra. Anche Laura Pausini, desiderosa di festeggiare la sua vittoria ai Golden Globe con la sua Io sì, premio per la miglior canzone originale del 2020.

Sul palco ci saranno anche Il Volo, Gigliola Cinquetti, Marcella Bella, Fausto Leali, Gigi D’Alessio, Alex Schwazer e Cristiana Girelli.