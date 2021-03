Inizia a calare il sipario sul Festival di Sanremo 2021: la finale volge al termine e vengono assegnati i primi premi. Sul palco dell’Ariston sono stati assegnati i premi della critica, della sala stampa, quello del miglior testo e della miglior composizione musicale. Trionfano Willie Peyote, Colapesce e Di Martino, Madame e Ermal Meta.

Sanremo 2021, premio speciale a Fiorello

A ben vedere, un primo premio in questo finale di Sanremo è stato già assegnato. Dopo la premiazione di venerdì sera a Gaudiano per le Nuove Proposte e a Davide Shorty e Wrongonyou rispettivamente per il premio Mia Martina e quello Lucio Dalla della rispettiva categoria, durante la finale di sabato Amadeus ha voluto sorprendere Fiorello.

Lo showman ha ricevuto infatti il premio Città di Sanremo, rimanendo senza parole. “Ma quindi adesso a Sanremo ho tutto gratis?” ha ironizzato poi.

Sanremo, Premi Mia Martini e Lucio Dalla

Carrellata di premi poco prima del finale, dopo che è stata già comunicata la classifica finale e annunciati i 3 finalisti del Festival di Sanremo 2021: i Maneskin, Fedez e Francesca Michielin e Ermal Meta. Questa l’assegnazione dei premi assegnati poco prima del gran finale:

Premio della critica Mia Martini assegnato dalla Sala Stampa Roof dell’Ariston: Willie Peyote con Mai dire mai

assegnato dalla Sala Stampa Roof dell’Ariston: Premio della sala stampa Lucio Dalla assegnato dalla Sala Stampa Radio-Tv-Web del Palafiori: Colapesce e Di Martino con Musica leggerissima

assegnato dalla Sala Stampa Radio-Tv-Web del Palafiori: Premio Sergio Bardotti per il miglior testo assegnato dalla Commissione Musicale: Madame con Voce

per il miglior testo assegnato dalla Commissione Musicale: Premio Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale assegnato dall’Orchestra del Festival: Ermal Meta con Un milione di cose da dirti

La classifica generale di Sanremo

Prima del gran finale, questa la classifica generale di Sanremo:

FINALISTI: Ermal Meta, Maneskin, Francesca Michielin e Fedez
Colapesce e di Martino
Irama
Willie Peyote
Annalisa
Madame
Orietta Berti
Arisa
La Rappresentante di Lista
Extraliscio feat Davide Toffolo
Lo Stato Sociale
Noemi
Malika Ayane
Fulminacci
Max Gazzè
Fasma
Gaia
Coma_Cose
Ghemon
Francesco Renga
Gio Evan
Bugo
Aiello
Random

