La tanto attesa trasmissione di Real Time, Matrimonio a prima vista 2021, è pronta a tornare in onda con una nuova edizione che sicuramente non appassionerà meno dell’ultima trasmessa. Tutto pronto per partire dal prossimo 10 marzo in prima serata su Real Time.

Matrimonio a prima vista Italia: mercoledì 10 marzo la prima puntata della nuova stagione

Uno dei programmi televisivi più apprezzati in Italia è destinato a riconquistare l’attenzione sul piccolo schermo: parliamo del celebre programma in onda su Real Time, trasmesso in prima serata. I tanti che stavano aspettando la nuova stagione di Matrimonio a Prima vista dovranno contenere la febbricitante attesa ancora per poco perché l’appuntamento è vicino: tutto è pronto per partire da mercoledì 10 marzo con appuntamento in agenda segnato alle 21:20 su Real Time.

8 puntate e uno speciale: 6 sconosciuti pronti a sposarsi senza conoscersi

Anche questa stagione prevederà la messa in onda di 8 puntate che vedranno al centro dell’attenzione 6 del tutto sconosciuto tra loro che però si diranno “sì” all’altare, meticolosamente studiati e accoppiati dagli esperti del programma tra cui Mario Abus, sociologo, Nadia Loffredi, sessuologa e Fabrizio Quattrini, psicoterapeuta di coppia e anche presidente dell’Istituto italiano di Sessuologia Scientifica di Roma nonché vecchia conoscenza di The Social Post che proprio insieme a lui ha avuto modo di trattare ostiche tematiche come il rapporto tra il sesso e la disabilità ma anche le complicazioni conseguenti alla scoperta di un tradimento.

Saranno 8 puntante di cui l’ultima dedicata a quello che sarà il giudizio finale degli sposi che, dopo 4 settimane di matrimonio, verranno chiamati ad esprimersi sul consorte scelto al posto loro. Al termine ovviamente, come da repertorio, è poi prevista una puntata speciale durante la quale si scoprirà il cursus de vitae di partecipanti alla luce della decisione di lasciarsi o continuare a essere sposati.

Approfondisci

Matrimonio A Prima Vista: reality o esperimento sociale