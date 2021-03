Manca ormai poco al primo serale della ventesima edizione del programma Amici di Maria De Filippi. Nel corso dell’ultima puntata pomeridiana, registrata l’8 marzo, è stata resa nota la lista dei ragazzi ammessi alla fase finale della trasmissione. Intanto il talent della De Filippi è pronto a prendersi ora la prima serata dopo la sessione scolastica pomeridiana, andata in onda nelle ore diurne in questi mesi.

Le anticipazioni sul serale di Amici

Il programma, iniziato il 14 novembre scorso, si avvia finalmente dopo 4 mesi di selezioni alla fase più attesa: il serale. Nell’ultima puntata pomeridiana, registrata l’8 marzo, Maria De Filippi ha fatto alcune importanti anticipazioni su quella che sarà la fase finale della trasmissione.

Ospiti della puntata, direttamente dal Festival di Sanremo: Gaia Gozzi, Arisa e Annalisa. A queste si sarebbe dovuto aggiungere Irama, il quale tuttavia non ha potuto presenziare per via della quarantena. Tra le anticipazioni più salienti spicca sicuramente la presentazione del nuovo direttore artistico del talent, il francese Stèphane Jarny, subentrato all’uscente Giuliano Peparini.

Amici: gli allievi ammessi al serale

A destare stupore è stata la decisione presa all’unisono da entrambe le commissioni.

In particolare, a partecipare al serale saranno tutti gli allievi della classe. Ecco dunque la lista dei concorrenti della ventesima edizione del programma condotto da Maria De Filippi.

I ballerini selezionati dalla commissione danza, formata da Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Veronica Peparini sono:

Alessandro

Giulia

Martina

Rosa

Samuele

Serena

Tommaso

I cantanti selezionati dalla commissione canto, formata da Arisa, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi sono:

Aka7even

Deddy

Enula

Esa

Gaia

Ibla

Leonardo

Raffale

Sangiovanni

Tancredi

Quando inizia il serale

La data del primo serale è fissata per Sabato 20 marzo, andrà in onda in prima serata su Canale 5 al termine di Striscia la Notizia.

Per ciò che concerne il numero di puntate che andranno in onda, Maria De Filippi non si è espressa. Ad ogni modo, stando alle indiscrezioni, dovrebbero essere 9.