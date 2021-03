Il Grande Fratello Vip è finito da poco più di una settimana e ora sembra essere arrivato il momento di sciogliere tutti i nodi, anche quelli di Maria Teresa Ruta. Nella Casa infatti la donna aveva lasciato intendere come fra lei e la collega Lorella Cuccarini non scorresse buon sangue, indicandola come una persona che non avrebbe piacere a incontrare. La diretta interessata ha replicato via social, dicendosi fortemente stupita e ora anche la Ruta torna sulla questione.

Chi non vorrebbe incontrare Maria Teresa Ruta? “La Cuccarini!”

Ospite a Live- Non è la d’Urso, Maria Teresa Ruta ha avuto occasione di riprendere una questione lasciata in sospeso nella casa.

La conduttrice le ha infatti mostrato un video in cui si sentono forti e chiare le sue dichiarazioni contro una collega. Giocando a “Gira la Ruta”, una delle prove del TZ Late Show, infatti Maria Teresa Ruta era stata interrogata da Tommaso Zorzi a proposito dei suoi rapporti con le colleghe.

“Dimmi una collega con la quale hai litigato e che non vorresti incontrare nemmeno in cassa al supermercato” le parole dell’influencer, a cui la donna aveva replicato in maniera molto vaga spiegando come non abbia mai litigato non nessuno. Intenzionato a ricevere una risposta però, Zorzi aveva insistito, fino a ottenere un nome: “La Cuccarini!

”.

“La Cuccarini è una che non saluta nei corridoi” aveva inoltre già dichiarato Maria Teresa, confidandosi con Matilde Brandi.

La replica della Cuccarini: “Sono rimasta male”

Viste le immagini e udite le affermazioni sul suo conto, Lorella Cuccarini ha voluto rispondere via social condividendo la sua versione dei fatti. “Sinceramente sono rimasta male, perché io credo di non incontrare Maria Teresa da molto tempo -ha iniziato la conduttrice- non c’è nessun motivo per non salutarla”.

Lorella non ha negato la possibilità di aver incontrato la Ruta senza però vederla.

“Io in questi ultimi anni ci vedo un pochino meno e se non ho gli occhiali…” ha aggiunto, lasciando intendere che si potrebbe trattare di un problema di diottrie più che di maleducazione.

“Non mi appartiene tutto questo io solitamente anche quando finisco lo spettacolo a teatro– ha concluso- amo salutare tutte le persone che mi aspettano”.

Maria Teresa Ruta: “Neanche fossi una che le chiedeva un autografo!“

Concluso il filmato, l’attenzione è tornata all’interno dello studio della trasmissione. Qui la Ruta ha iniziato il suo racconto.

“È tutto vero quello che dice Lorella, in effetti quando ha fatto lo spettacolo siamo andate nel camerino con Guenda a salutarla!” ha ammesso confermando la versione della collega.

Maria Teresa è tuttavia tornata sulla questione del saluto, ribadendo “l’ho incrociata negli ultimi 3 anni 2 volte nel corridoio e lei proprio non mi ha vista, non mi ha salutata, adesso so che ci vede un po’ di meno, lo capisco”.

“Ci siamo anche incontrare all’autogrill” ha continuato ricordando di averla salutata con enfasi. La Cuccarini però le avrebbe a suo dire risposto con scarso entusiasmo: “Neanche fossi una che le chiedeva un autografo!

”.

A proposito delle dichiarazioni fatte durante il TZ Late Show, la donna ha cercato infine di giustificarsi spiegando come la scelta di fare proprio quel nome sia venuta in seguito a 4 giri a testa in giù del gioco a cui stava partecipando.

Barbara d’Urso in disaccordo con la Ruta

Dopo averla ascoltata con una faccia stupita, Barbara d’Urso è intervenuta, esprimendo la sua opinione. “Lorella ha detto che non ci vede e che può succedere, sai quante volte a me succede che incontro qualcuno e non riconosco?” ha affermato, tentando di immedesimarsi nella Cuccarini.

“Però 1 volta può accadere, tu stai facendo capire– ha aggiunto la conduttrice –che l’hai incontrata due volte poi una volta addirittura all’autogrill…”. Barbara ha riassunto brevemente la serie di occasioni in cui le due bionde conduttrici si sarebbero incontrare, senza che Lorella salutasse la Ruta. Proprio quest’ultima però è intervenuta sminuendo la questione con un “nooo, va beh dai”, che non sembra essere piaciuto alla padrona di casa.

La d’Urso le ha infatti fatto notare la sua tendenza a “buttare il sasso per poi nascondere la mano”, provocando l’ennesima spiegazione da parte della Ruta.

Maria Teresa Ruta vicina al “dietrofront”

Sentita la replica da parte della Cuccarini, Maria Teresa sembrerebbe aver deciso di interpretare gli episodi da lei vissuti da un nuovo punto di vista. “Avevo il cappotto, la felpa, non mi avrà riconosciuto!” ha infatti concluso, dando così indirettamente ragione a Lorella che aveva ammesso i suoi problemi di vista. La ritrattazione dell’ex vippona non ha convinto però la d’Urso che ha lasciato parlare la sua espressione di disapprovazione, chiudendo la questione con un semplice “Va beh va’!”.