Ed è di nuovo Arisa show: scesa dal palco dall’Ariston la cantante sta facendo parlare molto di sé per la provocazione lanciata su Instagram, in cui mette in bella mostra il seno e domanda ai fan “Vi piacciono le mie tette?“. Un espressione del body positive di cui Arisa va molto fiera nell’ultimo periodo, cui ora si aggiunge anche l’ospitata da Geppi Cucciari, in cui Arisa è finita col toccarsi il seno in diretta.

Che Succ3de?: che Arisa si tocca il seno in diretta

La foto con cui Arisa stuzzica i fan, dà sfoggio del proprio corpo e annuncia che “Sentirmi apposto mi fa sentire più sicura di amarmi e di amare“, sta ancora facendo discutere.

La cantante, arrivata decima a Sanremo con Potevi fare di più, sta stupendo il suo pubblico con alcune espressioni di pura gioia del proprio corpo, forse non sempre espressa nei contesti giusti. Oltre alla foto su Instagram, Arisa infatti si è mostrata senza freni e senza reggiseno anche durante un’ospitata da Geppi Cucciari a Che succ3de?, in onda su Rai 3 ieri sera (non proprio l’emittente più adatta per queste cose, quindi).

Qui, la conduttrice e comica ha notato che il vestito di Arisa lasciava poco a desiderare. Si parlava di extension ai capelli, quindi la battuta della Cucciari è stata servita facile: “Sei molto trasparente“, le ha detto, per poi chiederle di far vedere i capelli.

Nel farlo, però, Arisa ha sollevato le braccia e la trasparenza è stata ancora più evidente: “Arisa diciamo che abbiamo speso molto in extension, meno in intimo, quindi tira giù le braccia“. In tutta risposta, però, Arisa si è toccata il seno, sollevandolo alla telecamera con espressione divertita. Imbarazzo da parte di Geppi Cucciari e Arisa che così è finita tra “i nuovi Mostri” di Striscia la Notizia.

Arisa e il body positive: le foto scandalo

Come detto, non è la prima volta che Arisa fa discutere per come esprimere un ritrovato benessere col proprio corpo.

In principio, era stato un post con foto di questa estate ad accendere i riflettori e gli spiriti attorno alla cantante. “Sono un albero di arance, un panino al latte, una dea” aveva scritto in una foto in cui mostrava in primo piano seno, pancia e pube. A quella foto erano seguite dure reazioni e scontri in studi televisivi, come quello tra Alba Parietti e Caterina Collovati.

Quindi, la foto senza filtri, in cui sottolinea ancora i concetti dietro al body positive e al benessere con la propria persona, non sempre presente nel suo passato.

Ora, la nuova foto che infiamma i social e lo show da Geppi Cucciari, con la quale Arisa conferma di saper far parlare benissimo di lei anche lontana dal palco dell’Ariston.