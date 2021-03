L’ex concorrente di Temptation Island Manila Nazzaro ha pubblicato via Twitter parole molto forti nei confronti di Pietro Delle Piane. Dopo che l’uomo ha raccontato di aver recitato all’interno del reality infatti la donna ha deciso di portare la sua testimonianza, accusandolo di aver ferito molte persone.

Tutti contro Pietro Delle Piane: le sue parole destano polemiche

Nel corso dell’ultima puntata di Live-Non è la d’Urso, Pietro Delle Piane ha sconvolto tutti con una dichiarazione a proposito della sua partecipazione a Temptation Island. L’uomo aveva partecipato al programma in coppia con Antonella Elia e i due erano usciti separatamente, dopo numerosi scontri.

Ora che la coppia si è riunita però, Delle Piane sembra voler sminuire quanto accaduto nel corso del reality: “Temptation Island non è la vita, io ho recitato un ruolo lì, che dovevo fare?”.

Le sue parole hanno non solo lasciato perplessi tanto i presenti in studio quanto il pubblico da casa, ma hanno provocato anche una serie di reazioni e prese di posizioni. In primis Barbara ha voluto prendere le distanze dalle affermazioni del suo ospite. Poco dopo anche la Fascino, casa di produzione del reality gestita da Maria De Filippi ha annunciato di voler procedere vie legali contro l’ex concorrente.

PER RECITAZIONE O PER AMORE DI VERITÀ!!!!!??!! pic.twitter.com/nJqSMRiYAp — Uomini e Donne (@uominiedonne) March 15, 2021

Ora anche una delle donne che hanno partecipato a Temptation Island insieme a Pietro Delle Piane e Antonella Elia espone pubblicamente il suo pensiero.

Manila Nazzaro e Antonella Elia, l’amicizia nata a Temptation Island

Manila Nazzaro aveva preso parte a Temptation Island insieme a Lorenzo Amoruso e per loro il reality si era concluso in maniera totalmente differente rispetto a quanto avvenuto fra Antonella e Pietro. La coppia era infatti uscita dalla trasmissione innamorata e più unita che mai e l’esperienza vissuta aveva addirittura portato l’uomo a decidere di voler sposare la conduttrice.

Proprio durante la permanenza nell’isola, Manila Nazzaro si era avvicinata molto alla Elia, instaurando un legame di profonda amicizia e schierandosi apertamente contro Delle Piane. Le parole utilizzate dall’uomo nei confronti di Antonella infatti non erano proprio andate giù alla conduttrice, che aveva giustificato anche lo schiaffo lasciato dall’amica sul volto del fidanzato. A programma terminato, le due avevano continuato a frequentarsi confidandosi reciprocamente i segreti che a microfoni accesi non avevano potuto condividere.

“Ho vissuto molto le emozioni di Antonella Elia” aveva ammesso Manila dopo il reality, in un’intervista a Vanity Fair. Parlando con l’amica inoltre, la donna aveva chiarito la sua opinione sulle frasi utilizzate da Delle Piane. “Non permettere mai a nessuno di umiliarti e di utilizzare le parole contro di te come se fossero delle pietre” era stato il suo consiglio.

Il tweet di Manila Nazzaro: “Hai fatto del male a molte persone”

Proprio ricordandosi la sofferenza vissuta da Antonella Elia costantemente amareggiata dalle parole e dagli atteggiamenti di Pietro Delle Piane durante il reality di coppia, la Nazzaro non vuole credere che si sia trattato di pura finzione.

Sentendo le dichiarazioni dell’uomo nel programma della d’Urso infatti, Manila ha voluto difendere la trasmissione alla quale ha partecipato, condividendo la sua opinione sul fidanzato dell’Elia.

Con un tweet pubblicato poche ore fa, l’ex miss Italia si è schierata apertamente: “Io e Lorenzo abbiamo portato a Temptation Island la vita vera. È questo il senso del reality”.

Pur non avendolo nominato, è chiaro come la restante parte del suo messaggio sia poi stata scritta in riferimento a Pietro. “Se hai recitato hai fatto del male a molte persone: in primis ad Antonella e poi a te stesso.

Io c’ero e quel dolore da DONNA l’ho sentito anche io”.

Il tweet di Manila Nazzaro contro Pietro Delle Piane

Fonte: Twitter

Manila Nazzaro condanna così la presunta scelta di comportarsi secondo un copione prestabilito di cui Delle Piane ha scelto di parlare in queste ore. Fra le sue parole non manca un pensiero per la Elia, della quale ricorda la reale sofferenza percepita vivendo al suo fianco.