Manila Nazzaro può dirsi soddisfatta di questa edizione di Temptation Island, che ha visto lei e Lorenzo Amoruso uscire più forti che mai dal reality dei tradimenti. La coppia va verso l’altare, ma per altri manca il lieto fine.

Antonella Elia ha dovuto fare i conti con il l’atteggiamento di Pietro Delle Piane, che sembra perdonato dalle foto insieme al mare. Sulla questione interviene anche Manila Nazzaro, che commenta lo schiaffo dato dall’ex gieffina al compagno durante il reality.

Manila Nazzaro e lo schiaffo a Pietro Delle Piane

Pietro Delle Piane ha dato il peggio di sé a Temptation Island, non solo per il quasi bacio dato alla tentatrice.

L’attore ha usato un linguaggio spesso violento contro la compagna Antonella Elia, la quale ha reagito esasperata con uno schiaffo. A commentare il gesto è Manila Nazzaro sul settimanale Oggi: “Ha fatto bene. Non si dovrebbero alzare mai le mani, ma lì si è superato il limite del rispetto. Antonella è forte, ce la farà“.

Le due signore di Temptation Island hanno stretto amicizia: “Pochi giorni fa ci siamo viste a cena da me a Roma, con Valeria.

Ci siamo confidate tanti segreti a microfono spento…“.

Per l’attore nessuna scusa

Manila parla anche dell’atteggiamento tenuto da Pietro, e del riavvicinamento tra lui e Antonella, che molti fan hanno criticato. “Solo lei ha gli elementi per decidere. Di certo, lui ha fatto errori enormi, a partire da quello pseudo-bacio con la corteggiatrice“, dichiara Manila.

Il linguaggio usato dall’attore non è piaciuto: “Ha detto frasi orribili sulla mancata maternità di Antonella, sul fatto che l’aspettasse un futuro da sola in una casa di riposo. Quante donne non riescono ad avere figli?

Quante semplicemente scelgono di non averli? Ognuna ha il diritto di vivere come vuole. Ad Antonella serve tempo, per capire se riuscirà a perdonarlo davvero“.

