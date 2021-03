Le prime puntate de L’Isola dei Famosi hanno visto l’assenza di Elettra Lamborghini, bloccata a casa a causa della sua positività al Covid-19. Adesso però la ‘twerking queen’ è una donna libera e ad annunciarlo è proprio lei su Instagram.

Elettra Lamborghini: il risultato del tampone

“Sono negativa“, urla su Instagram, al colmo della felicità, Elettra Lamborghini, “Ho combattuto questo bastard*!!! Finalmente posso dire che non c’é né COVIDDIII!!!“. Insomma, anche Elettra ce l’ha fatta e dopo una prima positività che l’ha costretta tra le mura domestiche, ora può riassaporare un pochino di libertà.

“Ragazzi questo virus è un bastard*! Statene alla larga ve lo dico con il cuore da una persone che si è sempre protetta al 100%… quando scopri di essere positiva ti crolla il mondo… io personalmente appena l ho saputo ho pianto tutto il giorno, e così anche al secondo tampone (che credevo uscisse negativo)…“, ha raccontato ancora descrivendo gli attimi, terribili, in cui ha scoperto la sua positività.

Elettra Lamborghini: i giorni della positività al Covid

“Si sta male, mentalmente e fisicamente… ci si sente strani, e soprattutto si è da soli e si affronta la malattia“, racconta nel suo post Instagram.

“Le ore e i giorni non passano mai… vi auguro con tutto il cuore di non prendervelo, ve lo dice una che ha avuto pochissimi sintomi e lievi… non è bello e non è uno scherzo… potessi tornare indietro?! Non uscirei di casa se non con una tuta spaziale, o forse nemmeno, piuttosto che prendermelo… ma adesso inutile piangere sul latte di soya versato… proteggetevi“, prega poi i suoi fan.

“Io ne sono uscita sana e salva e non l’ho attaccato alla mia famiglia e ringrazio il Signore per questo immenso regalo“, aggiunge, “adesso ho solo voglia di abbracciare il mio maschio e vedere il mio angioletto dagli occhi blu (Dadi)”, aggiunge riferendosi al suo cavallo.

E ancora: “Tornare a vivere. grazie per tutto questo, qui vi lascio il meglio delle mie giornate deliranti…un ricordo di queste giornate interminabili…“.