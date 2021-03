Il giorno delle nozze tra Sara Tommasi e Antonio Orso è arrivato. I due sono convolati a nozze pochi giorni fa e la notizia è stata data direttamente dalla showgirl e modella sul suo profilo Instagram. Cerimonia per pochi intimi quella con il manager, che non le ha impedito però di godersi appieno la gioia di un giorno così speciale.

Sara Tommasi si è sposata con Antonio Orso

La notizia era già stata annunciata pochi mesi fa. In un’intervista a The Social Post, Sara Tommasi e il compagno e oggi marito avevano raccontato l’inizio della loro relazione e della proposta di matrimonio fatta a Montecarlo.

Della loro storia, la Tommasi aveva detto che era iniziata come “una cotta liceali. Un vero colpo di fulmine e una cena tira l’altra ci siamo trovati al matrimonio“. Orso aveva invece sottolineato che “mi ha colpito immediatamente la sua dolcezza, la sua umiltà e il suo modo di fare estremamente semplice che mi è piaciuto moltissimo“.

Ebbene, questa cotta è diventata qualcosa di decisamente serio. Sara Tommasi e Antonio Orso si sono sposati ieri, 21 marzo 2021. Pochi giorni fa lei stessa aveva condiviso alcuni dettagli: il matrimonio si è tenuto nel Borgo Medievale di Massa Martana. Cerimonia civile con pochi intimi per le norme Covid.

“Non è ciò che avevamo immaginato, ossia un bel Pranzo Nuziale e una grande Festa con i nostri cari e amici a cui vogliamo bene, ma abbiamo pensato che magari potremmo farlo a giugno” ha aggiunto la Tommasi.

Sara Tommasi, il primo video dopo il matrimonio

La stessa Tommasi ha anche annunciato che il suo matrimonio sarà protagonista nel prossimo numero di Novella 2000. Nel frattempo, però, sono già arrivate le prime foto e video dal lieto evento. Domenica, la Tommasi ha infatti pubblicato su Instagram un video in cui mostra la fede e ringrazia i fan: “Ciao ragazzi, grazie per i messaggi nel mio giorno più bello.

Mi sono sposata. Sto aspettando mio marito per la cena a lume di candela. vi penso, grazie e un bacio“.

Foto da moglie e marito per Sara Tommasi e Antonio Orso

In un’altro recente post, Sara Tommasi ha condiviso la prima foto ufficiale (sui social, almeno) da sposati: “Buongiorno da marito e moglie” è la semplice didascalia, coi due abbracciati e ancora geolocalizzati nel Resort Vallantica in provincia di Terni. D’altronde, l’aveva annunciato: “Molto probabilmente ci chiuderemo nel resort qualche giorno prima per evitare situazioni di stress”.

Stress che, si spera, ora è stato sostituito dalla gioia del matrimonio e l’inizio della vita insieme da sposati.

la foto di Sara Tommasi e Antonio Orso

Immagine in evidenza: storie Instagram Sara Tommasi