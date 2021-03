Piccolo incidente a Fiumicino per Tina Cipollari, celebre opinionista di Uomini e Donne. La platinata più nota della televisione è stata derubata di un borsello mentre si trovava in un bar. La Polizia, a cui Tina Cipollari ha presentato denuncia, ha rintracciato l’uomo, che aveva gettato via parte della refurtiva. Fortunatamente, all’interno del borsello dell’opinionista ci sarebbero stati solo un rossetto e uno specchietto.

Tina Cipollari derubata a Fiumicino

Tina Cipollari, come racconta Roma Today, sarebbe stata derubata di un borsello mentre si trovava in un bar di Fiumicino. L’opinionista di Uomini e Donne si sarebbe distratta e l’uomo le avrebbe sottratto la pochette, contenente un rossetto e uno specchietto.

Preso il ladro grazie alle registrazioni di sorveglianza

Tina Cipollari avrebbe quindi sporto denuncia al Commissariato Aurelio e i poliziotti, esaminando le registrazioni delle telecamere di sorveglianza, sarebbero risaliti al ladro.

L’uomo sarebbe stato un cliente abituale del bar e, rintracciato, avrebbe ammesso di aver derubato Tina Cipollari. Il borsello si trovava nella sua auto e sarebbe stato recuperato e restituito alla proprietaria, mentre rossetto e specchietto sarebbero stati gettati via.

Tina Cipollari, la vamp di Uomini e Donne

Tina Cipollari è uno dei volti più noti, quasi iconici, di Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. La biondissima vamp, come è stata soprannominata per i look appariscenti, è approdata a Mediaset nel 2001, dove è stata prima corteggiatrice di Uomini e Donne e poi opinionista.

Un ruolo mantenuto per 20 anni proprio grazie al suo atteggiamento spesso sopra le righe, che ha conquistato il pubblico.

I due opinionisti di Uomini e Donne, Gianni Sperti e Tina Cipollari

L’incontro con l’ex marito Kikò

A Uomini e Donne, Tina Cipollari ha incontrato quello che sarebbe poi diventato suo marito, il parrucchiere Cristian Maria Nalli, in arte Kikò.

La coppia ha avuto 3 figli, ma si è separata nel 2018, dopo 13 anni insieme.

Recentemente Tina Cipollari ha ritrovato l’amore con Vincenzo Ferrara, ristoratore fiorentino. Dopo la rottura annunciata dall’opinionista a novembre, i due sembrano essere tornati insieme, affiatatissimi.

Post Instagram di Tina Cipollari

La nemesi a Uomini e Donne: Gemma Galgani

Tina Cipollari non è rimasta la regina incontrastata di Uomini e Donne, infatti nel 2010 è arrivata Gemma Galgani. In poco tempo le due donne sono arrivate ai ferri corti e i loro scontri sono diventati una costante del programma.