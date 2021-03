L’eterno scontro fra Gemma Galgani e Tina Cipollari è uno degli argomenti che più appassiona i fan di Uomini e Donne. In studio le due non mancano mai di punzecchiarsi e di criticarsi in maniera piuttosto accesa e a quanto pare l’astio che le “lega” è ormai una costante. Gemma Galgani ha infatti sfruttato l’occasione di un’intervista per sputare nuovamente veleno sull’acerrima rivale senza porre freni ai suoi pensieri più maligni.

Il regalo di Gemma Galgani per Tina Cipollari

Nel corso dell’ultima intervista prima di Pasqua a Uomini e Donne Magazine Gemma Galgani ha tentato di stupire i lettori facendo loro credere di voler porgere un sincero regalo a Tina Cipollari.

“Non ho dubbi, le dedicherei un pensiero da vera amica” ha infatti iniziato a raccontare la dama torinese facendo per un istante pensare a una riappacificazione con colei che da anni ormai giudica come nemica.

“Dentro l’uovo le farei trovare un’edizione tascabile del trattato di Monsignor della casa: Il Galateo delle buone maniere” ha poi aggiunto infrangendo ogni speranza.

Sicuramente le recenti critiche che Tina Cipollari ha espresso nei confronti della dama non hanno fatto altro che accrescere ancor di più l’astio reciproco.

Le ultime affermazioni di Gemma però riescono forse addirittura a superare il livello di malignità delle parole della Cipollari, colpita da commenti assai pungenti.

Il consiglio maligno per Tina Cipollari: “Un periodo di digiuno”

Restando in tema di periodo pasquale, Gemma Galgani si è sentita in dovere di consigliare a Tina Cipollari un rigido periodo di rinuncia quaresimale. “Per Tina più che un solo fioretto potrei fare una lista– ha iniziato la dama- ma per non essere banale nel consigliarle un periodo di digiuno, direi solo che dovrebbe smettere di mangiare merendine fino alla fine dell’anno!”.

Difficile credere che dietro a queste parole si nasconda un consiglio da parte della Galgani, in vista delle presunte imminenti nozze dell’opinionista. Le sue affermazioni infatti altro non sarebbero che l’ennesimo colpo che una delle due infligge all’altra, senza timore di offendere.

Il sogno di Gemma Galgani

Dopo aver dedicato parole tutt’altro che gentili alla Cipollari, Gemma si è concentrata su di sé. La dama avrebbe infatti ben chiaro in mente cosa vorrebbe trovare nel suo uovo di Pasqua ideale. La sorpresa più gradita sarebbe per lei l’amore, che dovrebbe ovviamente rispettare le caratteristiche che lei desidera.

“Vorrei assolutamente trovare un uomo– ha infatti ammesso- ma con attributi molto precisi: rispettoso, leale, sensibile e naturalmente passionale”.

