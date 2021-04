Alle Honduras è lite fra Andrea Cerioli e Roberto Ciufoli. L’ex tronista di Uomini e Donne non sembra aver preso troppo bene la scelta del comico di nominarlo e dopo una lunga riflessione è giunto a una conclusione. Secondo il modello la nomination di Ciufoli è pura strategia.

Isola dei Famosi: una nomination deludente e la ramanzina di Ilary Blasi

Al termine dell’ultima puntata dell’Isola dei Famosi abbiamo assistito a una decisione che in queste ore ha fatto molto discutere all’interno del reality. Il naufrago Roberto Ciufoli, in veste di leader del suo gruppo, ha infatti dovuto scegliere un compagno da mandare in nomination contro Drusilla Gucci e la sua decisione non è certo piaciuta al diretto interessato.

“Nomino Andrea perché secondo me dovrebbe darsi un po’ più da fare” ha infatti annunciato il comico, riferendosi a Cerioli.

Cogliendo al balzo la frase di Ciufoli, anche la conduttrice Ilary Blasi ha voluto dire la sua sull’atteggiamento dei naufraghi di quest’anno. “Anche voi dovete fare un po’ di più, perché insomma nella storia dell’Isola mi dicono che siete il gruppo di naufraghi più pigri e più scarsi” ha affermato la donna, elencando poi la serie di attività che vorrebbe loro iniziassero a praticare.

“Vi abbiamo dato una rete, che ce fate? Ci giocate a pallavolo con la rete?– ha domandato ironica, per poi aggiungere senza peli sulla lingua-siete delle p***e al sugo!”.

Isola dei Famosi: l’immediata reazione di Andrea Cerioli

A puntata appena conclusa, Andrea Cerioli ha preso parola dando sfogo ai suoi pensieri e criticando la giustificazione data da Ciufoli. “Di solito si nomina una persona che ti sta sul c***o, non per una s*******a!” ha iniziato il modello, a cui il comico ha spiegato che si è tratta di una decisione presa per “fare uscire Drusilla”. Nemmeno questa motivazione sembra essere piaciuta all’ex tronista, che ha commentato: “Allora è pure architettato, dato che è uscita la Isoardi con me, allora mandiamo Andrea contro la Drusilla!”.

Pur sapendo di non poter più fare nulla per cambiare la situazione, Cerioli ha continuato a criticare la decisione del compagno di Isola, alludendo all’esistenza di una strategia. “Sono quelle nomination ‘Sei forte, ti nomino’, però avrei preferito ‘Non mi piaci, nomino te’” ha infatti affermato, venendo immediatamente smentito da Roberto. “Non è così!” ha risposto quest’ultimo, senza comunque convincere il ragazzo.

Andrea Cerioli si confida con Paul Gascoigne

Nel daytime andato in onda il 6 aprile, Cerioli è apparso nuovamente arrabbiato per la nomination e ha cercato conforto nel compagno Paul Gascoigne. “Mi ha detto ‘Ti ho nominato perché hai buttato fuori Elisa che era forte, quindi l’hai buttata fuori, penso che tu sia più forte così butti fuori Drusilla’” ha ricordato l’ex tronista, citando le parole usate da Ciufoli per spiegare la sua scelta. “Non buono così” ha commentato l’ex calciatore, mostrando a sua volta disappunto.

“Il fatto che lui abbia colto la palla al balzo mandandomi in nomination con Drusilla, sinceramente la trovo un po’ un’infamata!” ha dichiarato ancora Cerioli di fronte alle telecamere dell’Isola.

Ormai certo di aver compreso la tattica di Roberto, Andrea ha concluso dicendosi pronto a comportarsi come lui: “È stata una piena strategia, da lui non me l’aspettavo, e se così vogliono giocare allora mi trovano, allora così giocheremo!”.

Scelta definitiva per Roberto Ciufoli: “Non mi fa cambiare idea”

Nelle ultime ore anche Ciufoli è ritornato sulla questione, parlandone con Gilles Rocca. “Mi dispiace che Andrea se la sia presa così comunque- ha infatti dichiarato, per poi aggiungere- le nomination sono questo!”.

“Non ce l’ho assolutamente con lui per qualcosa di personale, è che non l’ho visto particolarmente brillante nel proporsi” ha commentato ancora Roberto ribadendo le sue motivazioni.

Sperando in una riconciliazione il leader ha dichiarato di avere intenzione di parlare con lui, ma di non essere comunque disposto a cambiare opinione. “Proverò a parlarci, poi se vuole pensarla in un modo la pensasse, la cosa non mi fa cambiare idea insomma!”.

Approfondisci

Isola dei Famosi, salta l’appuntamento in tv di giovedì 8 aprile: tutta colpa Supervivientes

Tommaso Zorzi furioso all’Isola dei Famosi, l’opinionista contro Elisa Isoardi e Gilles Rocca: “Ci siamo rotti le pa**e”

Beatrice Marchetti, dalle passerelle a L’Isola dei Famosi: chi è la nuova naufraga