Carolyn Smith torna a parlare di Amici e dei suoi allievi, specialmente per quanto riguarda Martina. La giovane ballerina è al centro delle critiche di Alessandra Celentano, che non lesina accuse di inadeguatezza e sembra che la collega e giudice di Ballando con le stelle sia d’accordo con la rigida insegnante.

Dopo un commento su Instagram sul guanto di sfida tra Serena e Martina, Carolyn Smith ritorna sull’argomento Amici in una Diretta in cui specifica il suo pensiero su Martina, senza nulla contro di lei, e si confronta con altri professionisti, come Arduino Bertoncello.

Carolyn Smith risponde ad Amici su Martina e Serena

Carolyn Smith, inossidabile coreografa, risponde a un post di Amici sul guanto di sfida tra Martina e Serena, che si è aggiudicato l’allieva di Lorella Cuccarini.

Un esito che non è piaciuto molto alla coreografa: “Sto ancora riflettendo delle vari giudizi che ho sentito stasera…. non voglio offendere per nessuno motivo… ma….. una che ha studiato tanti anni i latini e fa un ballo talmente basilare con tutti gli errori tecnici e fuori ritmo e tempo in vari punti che anche un inesperto poteva vedere!!!!“

La giudice di Ballando con le stelle non ha dubbi su chi abbia brillato di più tra le due allieve: “E vogliamo parlare dei piedi di Martina?

In confronto a Serena che non ha mai fatto i latini, con una tecnica superiore e una classe superiore indiscutibile. Certo che i tempi non sempre tutti rispettati, ma è comprensibile e perdonabile. Sempre sotto valutato i latini veri qui in trasmissione, peccato perché avete l’eccellenza nello studio ora“.

Per Carolyn Smith non è colpa di Lorella Cuccarini

Carolyn Smith, visto lo scalpore che ha suscitato questo commento, torna sulla questione in una Diretta su Instagram: “Devo difendere il ballo“, dichiara. Per la maestra di danza la colpa non è assolutamente di Lorella Cuccarini, insegnante di Martina, ritenuta una figura eccellente.

“Quando ce l’hai il materiale è molto facile“, dichiara Carolyn Smith, secondo cui Martina, senza offese ribadisce, “Ha tanto talento ma deve essere preso per i capelli e portato a studiare. Ha talento, ma deve lavorare“.

Chi farà carriera ad Amici secondo Carolyn Smith

La maestra di danza si dice contenta di altri allievi di Amici, come Giulia e Samuele. “Mi piace Giulia, molto, molto brava“. E rispetto a chi pensa che possa fare carriera fuori dal talent, risponde: “Tutti possono fare carriera, dipende sempre con quale pensiero escono fuori, chi li cura, perché possono sempre montarsi la testa e perdersi“.

Carolyn Smith dichiara che non farebbe mai la giudice di Amici: “Mi piace guardare, ma la parte che odio del mio lavoro è fare la giudice“. La coreografa non andrebbe nemmeno come insegnante: “Io insegno a chi mi pare sono molto libera“.

Il commento di Arduino su Martina

Nella diretta interviene anche Arduino Bertoncello, che ha collaborato con Amici fino allo scorso anno. “Diciamo che fino all’anno scorso ho seguito l’anno di Umberto, di Valentin… Ho fatto un po’ di dizione di latinisti.

Sicuramente come anche il tuo post che ha scatenato di tutto sui social, non è nulla contro Martina come ballerina. Io non sapevo che studiasse da 16 anni, pensavo da molto meno, i difetti tecnici ce ne sono ma io sono anche del parere che parliamo di un programma televisivo“.

Per il ballerino ci sono altri fattori: “Sicuramente rispetto ai primi anni, dove sceglievano allievi della scuola meno professionisti, negli ultimi anni hanno scelto molti professionisti. Tantissimi ragazzi che sono ballerini hanno fatto i provini e i casting molto più preparati. Loro hanno scelto Martina per un discorso caratteriale, di una storia che ha lei dietro“.

L’errore delle coreografie di Martina

Arduino identifica alcune errori fatti con Martina: “Partendo dal presupposto che è un programma, se mi devo basare sull’esibizione di ieri, non ho visto un abisso tra Serena, che non ha mai fatto latino prima, e Martina, che lo fa da 16 anni. Martina secondo me il più grande sbaglio che è stato fatto è di creare delle coreografie tutte abbastanza simili tra di loro e basilari perché come nel classico, non so, magari hanno trovato difficoltà a lavorare con lei“.

Carolyn Smith difende Alessandra Celentano

Nella diretta interviene un’amica di Carolyn Smith che fa osservare come Alessandra Celentano sia stata molto fraintesa. “Quando Alessandra ha detto a Martina ‘Sei tu che devi aver paura di fare questa coreografia’ il senso è che proprio essendo entrata come ballerina di latino devi saperla far bene“.

Analisi su cui Carolyn Smith concorda: “Quando lo sai che questa è la tua materia, devi avere questa paura che non puoi sbagliare. In pratica la tempistica era completamente fuori, mi è dispiaciuto“. Riguardo alla Celentano aggiunge: “Mi piace molto, ha i giusti valori. Siamo come due sorelle“. L’insegnante si era già espressa a favore della collega, difendendola dalle critiche.

L’insegnante nega anche di essere contro la giuria di Amici e l’allieva: “Io non ho massacrato Martina, né i giudici. Spero che non escano più fuori le ca****e che mettono sui social, perché scrivono cattiverie, sparano… Mi hanno scritto oggi che sono gelosa perché non sono in giuria. No, non voglio fare la giudice. Nel 2019 ho preso la decisione che tengo Ballando finché mi vogliono, ma ho giudicato tanto che basta, mi piace commentare“.

