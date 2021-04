Aria tesa all’Isola dei Famosi, col passare dei giorni crescono sempre più gli scontri interni e ora nella bufera è finito Paul Gascoigne. Rientrato in gioco dopo l’infortunio, negli ultimi giorni l’ex calciatore è sbottato a più riprese contro gli altri naufraghi, prima per la questione Brando Giorgi e poi per un consiglio non accettato. Secondo alcuni naufraghi, Gascoigne starebbe solo facendo finta di non capire l’italiano.

Paul Gascoigne, da “mascotte” a problema all’Isola dei Famosi

Dopo le prime settimane di Isola, Paul Gascoigne stava emergendo come un personaggio “da non perdere”: spiritoso nonostante l’italiano stentato, ogni suo intervento sembrava mettere di buon umore.

Poi, qualcosa è cambiato: prima l’infortunio alla spalla che quasi l’ha costretto al ritiro, quindi alcune liti con altri naufraghi. A molti infatti non è piaciuto quello che ha detto l’ex di Lazio e Tottenham, quando ha dichiarato che si era formato un 5 contro 1 verso Brando Giorgi. L’attore, che al momento ha abbandonato il programma, è stato difeso da Gascoigne, ma la questione non si è chiusa.

Nella notte honduregna, infatti, alcuni naufraghi hanno parlato dell’atteggiamento di Paul in quella specifica occasione.

Tra questi, Angela Melillo, che ha lanciato il sasso senza per ora nascondere la mano.

Angela Melillo contro Paul Gascoigne all’Isola

A tirare fuori la questione è stata Francesca Lodo, la prima a parlare con Paul dopo le sue parole nel confessionale sul 5 contro 1. A lei, Gazza ha detto che “Non me ne frega un c***o, io dico quello che penso. Quando giocavo in serie A avevo contro 50 mila persone a gridarmi basta**o, e io non ho paura. Quel giorno avete fatto tutti contro lui [Brando Giorgi]“. Il problema, forse, è anche linguistico ed è a questo punto che è intervenuta Angela Melillo.

L’attrice – e con lei l’agguerrita Valentina Persia – ha infatti detto: “A me sembra che capisce quando gli pare. Ci gioca un po’ con questa cosa capisco, non capisco“. La Melillo sottolinea, per esempio, che Gascoigne non avrebbe problemi con le parolacce. È la stessa Lodo a spezzare una lancia in favore del calciatore, ribattendo che quelle sono le più facili da imparare in un’altra lingua.

C’è un piano contro Paul Gascoigne?

Parolacce che Paul ha usato in maniera cristallina quando alcuni naufraghi hanno “rifiutato” un suo suggerimento. Gazza aveva proposto di usare una ciabatta come presina per la pentola, ma siccome era sporca di sabbia gli è stato chiesto prima di lavarla.

Il calciatore non l’ha presa bene e se ne è uscito con un “Fott**i bast***i”.

Ancora, Paul è stato al centro di un’altra lite quando Fariba, madre di Giulia Salemi, gli ha riferito che ci sarebbe un piano per eliminarlo dall’Isola dei Famosi. La donna è stata poi duramente contestata da Gilles Rocca, che con Roberto Ciufoli ha poi tranquillizzato Paul che non c’era nulla di vero. Lui, però, non sembra averci dato peso: “Non me ne frega un ca**o, veramente. Per me non è un problema, prendo il sole vado a pescare…”.

Chissà per quanto ancora potrà farlo, almeno su quella stessa Isola.