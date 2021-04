Tina Cipollari è l’opinionista iconica di Uomini e Donne da 20 anni e ha fatto la storia del dating show di Maria De Filippi. La platinata è stata assente per qualche tempo, una mancanza che si è fatta sentire e che ha sollevato molte domande da parte dei telespettatori su dove fosse finita.

Ora Tina Cipollari è tornata e ha svelato il motivo di questo periodo di stop, con un’importate novità sulla sua vita privata. Non poteva mancare una frecciatina a Gemma Galgani, dato che l’opinionista ha in un certo senso “invaso” il suo campo.

Tina Cipollari torna a Uomini e Donne

Tina Cipollari svela a Uomini e Donne il motivo dell’assenza dal dating show, tenuto nel massimo riserbo fino a oggi.

A inizio puntata, in videocollegamento, l’opinionista ha annunciato il trasferimento a Torino: “Sto facendo un trasloco che diciamo, molto impegnativo. Ci vorrà ancora qualche giorno e ho finito“.

Maria De Filippi non ha potuto non notare che Tina Cipollari ha scelto proprio Torino, città di Gemma Galgani, come nuova dimora dopo Roma. La tronista del Trono Over però ha preso la via opposta, andando a vivere nella Capitale per facilitare la sua partecipazione a Uomini e Donne.

La battuta di Tina Cipollari a Gemma Galgani

Tina Cipollari ha ironizzato sulla questione: “Maria, sto facendo delle indagini.

Mi sono trasferita proprio lì sul posto, per seguire le indagini“. Maria De Filippi le racconta che la Dama ex torinese ha avuto diversi incontri e Tina Cipollari conferma di essere ben al corrente delle mosse della rivale. L’opinionista, comunque, non ha spiegato il motivo del trasferimento, dovuto forse agli affari del suo nuovo compagno, il ristoratore Vincenzo Ferrara.

L’intervista al veleno contro Gemma Galgani

Tina Cipollari, pur essendo stata impegnata con il trasloco, ha avuto comunque il tempo di sparare a zero contro Gemma Galgani sulle colonne di Nuovo Tv.

Niente di nuovo, tra le due gli attacchi e le lite si sprecano.

Nell’intervista, l’opinionista commenta: “Purtroppo la verità è che io ho creato un mostro“. Per Tina Cipollari il “cambiamento fisico” della Dama lo si deve a Giorgio Manetti “perché allora era una donna di poco più di 60 anni che portava male la sua età ed era orrenda. È priva di dignità. Se l’avesse avuta avrebbe fatto scelte diverse prima fra tutte quella di non dare retta al corteggiamento di un ragazzino come Sirius“.

