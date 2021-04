Manca sempre meno al quinto serale di Amici di Maria De Filippi. La puntata è stata registrata in queste ore e andrà in onda nella prima serata di Canale 5 di domani sera. Anche questa volta cantanti e ballerini mostreranno il loro talento attraverso esibizioni emozionanti e sembra che qualcuno abbia scelto proprio la sua performance per fare una dichiarazione d’amore pubblica.

Gli ospiti del quinto serale di Amici

Anche domani sera Maria De Filippi sorprenderà il pubblico di Amici con degli ospiti d’eccezione. In particolare, per il quinto serale sono previste 2 poltrone in più nello studio, riservate all’attore Raoul Bova e alla cantante Loredana Berté.

Come riporta Il Vicolo delle News, l’attore sarà chiamato a giudicare una delle prove della competizione: la sfida dei prof. Non è al momento chiaro se anche la Berté dovrà esprimere il suo giudizio sulle performance dei concorrenti, ma è possibile che la vedremo cantare uno dei suoi noti brani con la grinta che da sempre la contraddistingue.

Amici di Maria De Filippi: la prima manche

Come già avvenuto nel corso della scorsa puntata, anche domani sera la competizione dovrebbe iniziare con una busta a favore della coppia Zerbi e Celentano.

I “temuti” insegnanti dovrebbero decidere di sfidare il duo Arisa/ Cuccarini. Sembra che le tre prove della prima manche porteranno a uno scontro alternato fra canto e ballo. La prima sfida infatti metterà alla prova Sangiovanni e Tancredi, impegnati in un guanto di sfida che verrà vinto da Sangiovanni. La seconda prova riguarderà invece la danza e verrà affrontata da Serena e Alessandro. La ragazza si esibirà con un charleston, mentre il ballerino porterà in scena una coreografia ispirata a James Bond, vincendo. La terza sfida verrà vinta da Deddy, chiamato a esibirsi contro Raffaele.

Tancredi verrà mandato al ballottaggio finale.

La gara continua: cosa succede nella seconda manche

Per la seconda parte della gara, pare che siano previsti anche scontri incrociati fra ballerini e cantanti. La prima sfida vedrà infatti Sangiovanni contro Alessandro. Sembra che proprio l’esibizione di quest’ultimo su “Don Quixote” lo porterà a vincere la prova. Deddy vincerà nuovamente contro Raffaele nella seconda sfida della seconda manche. La terza prova vedrà Serena confrontarsi con Martina su una coreografia di latino, dimostrata da Francesca Tocca.

La ballerina Martina finirà al ballottaggio finale.

Amici, terzultima sfida: fra delusioni e dichiarazioni d’amore

La prima sfida dell’ultima manche metterà a confronto i cantanti Sangiovanni e Aka7even. Il primo interpreterà il brano Fatti mandare dalla mamma, mentre il secondo si esibirà su Say Something. Emanuele Filiberto e Stash preferiranno Sangiovanni, portandolo alla vittoria della prova. Il frontman dei The Kolors farà comunque i complimenti ad Aka, così come Stefano De Martino che voterà in suo favore, lodando le sue capacità canore e di musicista. Pare che gli elogi ricevuti non saranno sufficienti a rincuorare il ragazzo, che si lamenterà per essere arrivato al quinto serale senza vincere nemmeno una prova.

A rendere ancora più convincente l’esibizione di Sangiovanni sembra inoltre che sia stata la sua scelta di dedicarla a Giulia. Con un’esplicita dichiarazione d’amore, il cantante ha infatti raccontato infatti gli inizi della loro relazione, affermando che la sua “lacrima sul viso è un miracolo d’amore”.

Le ultime due prove e il ballottaggio

Nella seconda sfida Deddy perderà contro il passo a due di Samuele e Giulia. La ragazza si esibirà anche nella terza prova e vincerà contro Sangiovanni.

Deddy dovrebbe quindi essere il terzo e ultimo concorrente ad aggiudicarsi il ballottaggio finale.

Tancredi dovrebbe essere il primo a salvarsi nel corso della sfida conclusiva e quindi un concorrente fra Martina e Deddy lascerà la scuola di Amici.

