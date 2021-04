Anna Valle, dall’incoronazione di Miss Italia nel 1995 ad oggi di strada ne ha fatta. Il tempo non ha minimamente scalfito la sua bellezza. Lo studio e le numerose esperienze l’hanno resa una delle attrici più apprezzate del Paese. La sua discrezione e la sua riservatezza poi l’hanno tenuta lontana da scandali e gossip. Ecco chi è Anna Valle.

Anna Valle: dall’infanzia alla corona di Miss Italia

Anna Valle è nata a Roma il 19 giugno del 1975. Fino all’età di 13 anni visse con la sua famiglia a Ladispoli. In seguito alla separazione dei genitori, la Valle si trasferì in Sicilia, a Lentini, paese d’origine della madre.

Questo cambiamento, come raccontò lei stessa in un’intervista a Vieni Da Me, fu il più forte e radicale della sua vita. Dovette lasciare il padre e il fratello a Roma per spostarsi in un nuovo paese con la madre e la sorella. “Siamo state accolte bene ed ho coltivato delle bellissime amicizie, soprattutto a scuola”. E rispetto al rapporto col padre: “Ogni tanto raggiungevo mio padre e mio fratello appena possibile, ma è stato un bel cambiamento”.

Terminati gli studi presso il Liceo Classico Gorgia di Lentini, si iscrive alla Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Catania ma interromperà gli studi nel 1995, quando partecipa e vince il concorso di Miss Italia.

La grande notorietà raggiunta le permette di intraprendere la strada della recitazione. Il suo sogno di diventare attrice, già manifesto durante l’adolescenza, ora poteva diventare realtà.

La carriera nel cinema e nel teatro

La sua prima esperienza teatrale risale ai tempi della scuola, quando interpretò Mirrina in Lisistrata di Aristofane al Teatro Greco di Siracusa. Dopo la fascia di Miss Italia ’95 e la partecipazione a Miss Universo nel ’96, Anna Valle lascia definitivamente il lavoro presso il negozio di intimo della madre per intraprendere la carriera di attrice.

Scatta per diversi fotoromanzi mentre studia recitazione al Teatro Blu di Roma.

La svolta arriva nel 1999 quando viene scelta per un ruolo da protagonista nella fiction Commesse, nella quale reciterà insieme a Nancy Brilli e Sabrina Ferilli. Da allora le partecipazioni a fiction e miniserie si moltiplicano sino ad arrivare alle più recenti La Compagnia del Cigno e Vite in fuga. La carriera nel cinema è da sempre affiancata da un’altrettanta intensa carriera teatrale e alla partecipazione, in qualità di ospite o madrina, di diversi eventi culturali.

Anna Valle: vita privata e fake news

Come abbiamo anticipato all’inizio, Anna Valle è una persona piuttosto schiva e riservata. Nella sua vita privata non ci sono scandali e gossip ma solo un grande amore per Ulisse Lendaro, suo compagno dal 2008. L’attrice è madre di 2 figli, Ginevra (nata il 20 aprile 2008) e Leonardi (nato il 30 aprile 2013). Diversamente da come siamo abituati, Anna Valle non ha alcun profilo social ufficiale.

La sua assenza dal mondo del web, lo scorso anno, ha dato spazio ad un profilo falso dal quale era trapelata la fake news che l’attrice soffrisse di una rara patologia.

La notizia si era diffusa a tal punto che Anna Valle si ritrovò costretta a dover far chiarezza e a smentire ogni illazione rispetto ai suoi problemi di salute.