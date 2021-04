La figlia di Veronica Peparini ha fatto emozionare gli spettatori di Amici 20, prendendo parte a una coreografia nel corso del serale di sabato sera. Olivia ha fatto commuovere la mamma e coach della trasmissione e ora anche il papà Fabrizio Prolli ha condiviso con i fan le sensazioni provate vedendo la piccola ballare. L’uomo lavora a sua volta come coreografo e ha postato con orgoglio le immagini della figlia avuta con l’ex moglie.

La piccola Olivia sul palco di Amici

Sabato 17 aprile è andata in onda la quinta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Come sempre i concorrenti si sono esibiti, mostrando al pubblico, giudici e coach le performance preparate nel corso della settimana.

Tra battibecchi e eliminazioni, non sono mancate le emozioni e un’esibizione in particolare ha letteralmente commosso alcuni dei presenti in studio. Veronica Peparini ha infatti preparato una coreografia dal significato molto profondo per l’allieva Giulia, affidando ai passi di danza la storia dell’ideale incontro con “il nostro bambino interiore”.

La concorrente ha avuto una particolare compagna di danze: Olivia Prolli, la figlia di Veronica Peparini di soli 9 anni. La bimba è stata chiamata a interpretare un’ipotetica versione fanciullesca della ragazza e ha mostrato le sue straordinarie doti di ballerina.

La coach Peparini si è commossa alla vista della performance, seguita anche dai giudici Stash e Stefano De Martino, che non hanno nascosto le lacrime.

In queste ore il web è letteralmente impazzito per la coreografia della bambina che è stata ripostata da numerose fanpage social del programma della De Filippi. La mamma di Olivia e il fidanzato Andreas Muller hanno usato i propri profili social per ribadire la grande emozione provata e non sono stati i soli. Anche il papà della bambina, Fabrizio Prolli, ha infatti espresso la sua opinione sull’esibizione.

Le parole di Fabrizio Prolli dopo l’esibizione della figlia

Fabrizio Prolli è l’ex marito di Veronica Peparini e come lei lavora nel mondo della danza da anni. Il 36enne ha danzato tanto per il teatro quanto per la televisione e in passato ha partecipato come professionista ad Amici. Veronica lo ha reso padre di due bambini, Daniele di 13 anni e Olivia di 9 e nonostante la loro separazione i due mantengono tutt’oggi rapporti amicali. In occasione della prima apparizione televisiva della piccola della famiglia, Prolli non ha nascosto la sua emozione e a pochi minuti dalla performance ha condiviso con orgoglio le immagini della trasmissione via Facebook.

“Tutto qui. Amore mio. OLLI” ha scritto infatti il ballerino, postando un’immagine della piccola mentre balla in compagnia di Giulia.

Nella giornata di ieri, Prolli ha poi condiviso il video dell’esibizione e ha espresso qualche parola di ringraziamento via Instagram.

Prolli ringrazia l’ex moglie Veronica Peparini

Per un padre che di mestiere fa il coreografo, vedere una figlia danzare su uno dei più importanti palcoscenici della televisione italiana dev’essere davvero emozionante.

Sicuramente lo è stato per Fabrizio Prolli, che ieri ha voluto ringraziare pubblicamente chi ha reso possibile quest’importante momento. Su Instagram, l’uomo ha pubblicato una dolce immagine di Olivia che timidamente accoglie i complimenti dei presenti in studio ad Amici, dopo la sua esibizione. “Mi ha distrutto” ha commentato, alludendo alla commozione suscitata dalla sua performance. “Mia Piccola Principessa Olivia” ha aggiunto teneramente, inserendo l’emoji di un cuoricino rosso.

“GRAZIE @amiciufficiale e GRAZIE @veronicapeparini” ha concluso infine Prolli dimostrando profonda gratitudine nei confronti del programma e dell’ex compagna di vita.

