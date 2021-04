Nuovi ingressi all’Isola dei Famosi: il reality si prepara ad accogliere altri naufraghi sulle varie playas dell’Honduras. Da tempo ormai girano i nomi dei papabili concorrenti: da Emanuela Tittocchia a Ignazio Moser e altre. Quando arriveranno? Secondo alcune fonti, c’è già una data precisa per lo sbarco di ognuno dei nuovi naufraghi.

Isola dei Famosi, giovedì 22 sbarcano 4 nuovi naufraghi

A riportare nel dettaglio il calendario dei nuovi arrivi è TvBlog, che avrebbe certezza dei nuovi arrivi. Il pacchetto di vip presenti sull’Isola dei Famosi ha infatti bisogno di nuova linfa, dopo gli addi inaspettati di Elisa Isoardi – sulla quale girano voci che la sua uscita sia dovuta ad un contratto – e di Brando Giorgi.

Questi sono solo gli ultimi due in ordine di tempo, che seguono quello di Beppe Braida e i vari eliminati che non hanno voluto giocarsi un’altra chance sulle playas secondarie dell’Isola.

Già dalla puntata di giovedì 22 dovrebbero arrivare 4 nuovi naufraghi. Molti nomi erano già stati annunciati in precedenza e sono quelli della meteorina del Tg4 Manuela Ferrara, l’opinionista e attrice Emanuela Tittocchia, la showgirl Rosaria Cannavò e, infine, Matteo Diamante.

Salta l’arrivo di Ludovico Vacchelli all’Isola

La sorpresa è proprio il nome di Matteo Diamante, volto della Pupa e il Secchione e viceversa.

Secondo quanto riportato, il suo nome è l’ultimo ad essersi aggiunto alla lista di questa sera. Al suo posto sarebbe dovuto sbarcare il modello Ludovico Vacchelli, ma pare che il suo arrivo sia saltato. Non è chiaro se la presenza sull’Isola sia solo rimandata, magari per motivi dovuti al Covid-19 come già successo, oppure sia definitiva.

Ignazio Moser all’Isola dei Famosi: quando arriva

C’è un quinto naufrago che dovrebbe sbarcare all’Isola dei Famosi a brevissimo. Si tratta del compagno di Cecilia Rodriguez Ignazio Moser.

Secondo fonti vicine alla coppia, la sorella di Belen non avrebbe preso bene la partecipazione di Moser all’Isola. O le cose tra i due sono state chiarite, oppure ha deciso di sbarcare lo stesso: TvBlog dà per certo l’arrivo di Ignazio Moser all’Isola dei Famosi da lunedì 26 aprile.

