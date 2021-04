Mai come quest’anno l’edizione spagnola dell’Isola dei Famosi sta facendo discutere anche qui in Italia. Il motivo di tanto interesse nei confronti di Supervivientes è dovuto alla partecipazione di ben due concorrenti nostrani nel reality iberico: Valeria Marini e Gianmarco Onestini. Proprio quest’ultimo è da qualche ora al centro del gossip, per via di un bagno senza veli mandato in onda dalla televisione spagnola.

Gianmarco Onestini nudo a Supervivientes: le imprese dei naufraghi italiani

In questi mesi gli amanti italiani dei reality hanno gli occhi puntati verso le Honduras come non mai. Le spiagge da tenere d’occhio sono infatti più del solito e non solo perché l’Isola dei Famosi ha deciso di dedicare ai suoi protagonisti sempre nuovi spazi di gioco.

Anche l’edizione spagnola del reality, Supervivientes ha infatti accolto 2 naufraghi italiani che in queste settimane hanno già collezionato una lunga serie di gossip. Le primissime dal programma spagnolo sono giunte a inizio mese, quando i concorrenti italiani Valeria Marini e Gianmarco Onestini hanno fatto parlare di sé per via di un presunto flirt fra connazionali.

Pochi giorni più tardi, la showgirl stellare era stata protagonista di un episodio decisamente meno intrigante.

La Marini ha infatti convinto i suoi compagni di esperienza a mangiare delle uova crude, che hanno causato loro vomito e forti problemi intestinali. Sempre Valeria ha infine mostrato un inedito lato di sé, parlando apertamente del grande dolore causatole dalla truffa ai danni della sua amata madre e piangendo di fronte alle telecamere.

Gianmarco Onestini si tuffa nudo in mare

È forse proprio temendo di rimanere in svantaggio nel numero totale di episodi grazie ai quali farsi ricordare, che Gianmarco Onestini ha deciso di sorprendere tutti con un inaspettato gesto sulla spiaggia “spagnola” delle Honduras.

In queste ore infatti, Supervivientes ha mandato in onda delle immagini molto particolari del ragazzo. Il concorrente nostrano ha deciso di vivere a pieno la sua esperienza di incontro con la natura caraibica, disfacendosi addirittura dei pochi indumenti che lui e gli altri naufraghi indossano sulle calde spiagge dell’isola.

Le telecamere del reality hanno ripreso senza censure questo momento, mostrandolo mentre si tuffa “come mamma l’ha fatto” in mare. Onestini è stato ripreso mentre con leggera incertezza si avvicinava alla riva slacciandosi il costume nero, che ha poi sfilato e abbandonato fra la sabbia.

Il naufrago si è quindi lanciato in una rapida corsa verso il mare, fra gli applausi dei suoi compagni che hanno assistito da lontano a questo suo “gesto di liberazione”.

Naufraghi senza veli anche per l’Isola dei Famosi italiana

Le immagini di Gianmarco Onestini stanno suscitando scalpore, ma come gli amanti dell’Isola dei Famosi ben sapranno non è il primo a decidere di spogliarsi per resistere al calore delle Honduras. Qualche giorno fa infatti anche Paul Gascoigne aveva deciso di prendere il sole senza veli, destando irriverenti commenti fra i presenti nello studio del reality.

In quest’occasione, la produzione aveva cercato di censurare le immagini per renderle meno esplicite, cosa che non pare sia stata invece fatta dal talent spagnolo. Supervivientes ha mandato in onda la corsa di Onestini senza modifiche e zoomando per seguire il naufrago che si allontanava.

Pare però che proprio nelle ultime ore, anche una concorrente italiana abbia deciso di entrare in acqua con un pezzo del costume in meno. Beatrice Marchetti avrebbe fatto il suo primo tuffo in topless, durante un bagno notturno a Playa Imboscada dove vive da sola.